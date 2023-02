Els treballadors es “divorcien” en massa de les seues empreses

Les empreses veuen amb una inquietud creixent un fenomen sense igual: al mateix temps que creixen els seus problemes per a trobar professionals per a cobrir una infinitat d’oficis, veuen com molts dels seus treballadors se’n van. Així. Sense acomiadament pel mig. Sense una oferta d’una altra mercantil. És el fenomen conegut com a “gran renúncia” que va nàixer als Estats Units la primavera de 2021 i va provocar una eixida massiva de professionals de tots els sectors.

Com passa en tantes altres coses, amb retard, les tendències que ocorren en la metròpoli acaben per estendre’s a “províncies” i Espanya no n’ha sigut una excepció en aquest cas. Segons un informe d’EAE Business School, aquest abandó general va créixer un 110 % durant la primera meitat de l’any passat. Els motius d’aquesta eixida, en el cas de tres de cada quatre empleats, es deuen al fet que estan descontents amb el seu salari, per la falta d’expectatives en la seua carrera (en un 54 % dels casos) i per l’estil de lideratge i la flexibilitat en la jornada laboral.

Tendència perillosa

Aquest abandó per part dels treballadors suposa, segons el centre formatiu, una “tendència perillosa, ja que les empreses poden omplir-se de treballadors silenciosos: zombis que han perdut la il·lusió, una cosa que afecta de ple el compromís i el creixement dels negocis”, segons assegura l’autora de l’estudi i professora d’EAE Business School, Pilar Llácer.

L’experta afig que “la parada d’activitat presencial que va suposar la pandèmia va canviar per sempre els hàbits de consum i la manera de treballar de les persones, però, sobretot, va remoure la nostra raó de ser: per a què treballem i ens alcem tots els dies. I aquest fenomen ha afectat totes les generacions de les empreses, no només millennials i centennials”. L’estudi conclou sobre aquest tema que el principal repte al qual s’enfronten les empreses passa per com “aconseguir fidelizar els empleats i atraure’ls als nous entorns de treball híbrids”.

Tendències

D’altra banda, el document detalla que les tendències d’ocupació de les empreses quant a perfils de reclutament “s’han centrat en la contractació de júniors, amb un 38,12 %, i una pujada destacada de perfils de middle management i sènior, continuant amb la tendència de l’any 2021 d’incorporar perfils amb més experiència”. Quant a les fonts de reclutament utilitzades, destaca l’increment per a posicions júnior de xarxes socials com Tiktok, amb un 97 %; i per a middle management i sènior, la confirmació de Linkedin, amb un 59,62 % com a canal preferit per al reclutament d’aquests perfils.

A més, en analitzar el percentatge de contractacions per departament, les àrees amb més increment de personal es donen en operacions i logística, amb un 19,32 %; l’àrea comercial, amb un 17,64 %, i, en tercer lloc, tecnologia, amb un 16,64 %. El percentatge més baix és l’àrea de direcció general, amb un 7,79 %, encara que es produeix un increment d’un 1,85 % respecte a l’any anterior. Hi destaca igualment la pujada de les posicions relacionades amb l’àrea d’operacions i logística i comercial, que superen les posicions de tecnologia per primera vegada en els últims anys.