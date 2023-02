Els valencians aspiren a 15 medalles

La delegació de la Comunitat Valenciana competeix aquest cap de setmana, al poliesportiu municipal de Gallur, a Madrid, en el Campionat d’Espanya en Pista Coberta, amb un equip de 60 atletes —28 homes i 32 dones—, quinze dels quals tenen serioses opcions de lluitar per una medalla. A més, cinc d’ells apuren les seues opcions de classificar-se per a l’Europeu d’Istanbul (del 2 al 5 de març): Paula Blanquer (60 m tanques), Fátima Diame (longitud), Kevin Sánchez (60 m tanques), Pablo Torrijos (triple) i Jorge Ureña (heptatló).

Quique Llopis, quart en la classificació europea de l’any en els 60 metres tanques amb 7.55, ja té el bitllet a la mà. El de Bellreguard protagonitzarà amb Asier Martínez (7.56 aquest hivern) un dels duels més esperats del Campionat d’Espanya.

L’atleta entrenat per Toni Puig ja ha derrotat el navarrés enguany a Karlsruhe (Alemanya), on tots dos van córrer en 7.57, i busca el seu primer or en un Campionat d’Espanya. També hi serà Kevin Sánchez, company d’entrenament de Llopis.

Pablo Torrijos, sis vegades campió d’Espanya de triple salt, tractarà de saltar els 16,55 que li obririen les portes d’Istanbul. Paula Blanquer, finalista en l’últim Mundial sub-20, necessita córrer en 8.12 els 60 metres tanques i Fátima Diame busca el seu seté títol de campiona i saltar 6,55, la mínima per a l’Europeu.