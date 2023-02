Horari, preu i normes de l’exposició del ninot de les Falles 2023

L’exposició del ninot podrà ser contemplada durant pràcticament tot el dia des del 4 de febrer fins al 14 i 15 de març. Això vol dir que fer una passejada per les obres d’art efímer és fàcil i altament recomanable, just ara que València ja es prepara per a viure les Falles de 2023.

El Museu de les Ciències torna a ser l'espai habilitat per a fer-ho. La mostra ha passat per diferents espais al llarg de la història, inclosos alguns tan emblemàtics com la Llotja. Després de l'època a Nuevo Centro, en 2016 es va optar per la presència a la Ciutat de les Arts i les Ciències mitjançant un conveni de col·laboració. La conseqüència és que diversos dels seus arcs interiors es converteixen en un espai diàfan per a albergar les figures. Aquestes són les premisses per a l'assistència. Quin n'és l'horari? De dilluns a dijous, de 10 a 20 hores Divendres, dissabte i diumenge, de 10 a 21 hores (De moment no s'ha indicat si hi haurà una sessió nocturna. Els dies 14 i 15 de març només s'hi podrà acudir de matí, ja que es clausuren les mostres infantil i major) Quant costa? 3 euros, el públic en general 1,5 euros, els xiquets de 4 a 12 anys, majors de 65 i socis CAC Les comissions en grup tenen entrada gratuïta, però, en aquest cas, sense dret a vot. Quantes falles puc votar per a l'indult? Una per concurs (major i infantil) Com està ordenada l'exposició? Comença amb les falles grans i va de menor a major categoria. En arribar a la meitat del recorregut comença l'exposició infantil, però la recomanació és veure primer totes les grans i després veure les infantils. Què més m'ofereix l'exposició? Un lloc de venda de marxandatge de la Junta Central Fallera i els participants en el concurs de maquetes. Quines normes he de seguir? Cap especialment, més enllà de la lògica de no posar en perill la integritat dels ninots. I no caure en la temptació de robar algun element decoratiu.