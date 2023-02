La Junta Local Fallera de Foios defensarà la protecció de la naturalesa amb el seu monument

Un any més, la Junta Local Fallera de Foios plantarà un monument a la plaça del Poble (carrer La Unió amb Joaquim Marco) que tornarà a tindre la signatura de l’artista faller Antonio Sales. Es tracta d’un xicotet monument faller de 4,5 metres d’altura i una base de 2x1 metres que posarà el focus en la necessitat de protegir i cuidar la naturalesa.

Sota el lema “Una Foios més verda”, es pretén llançar un missatge clar: defensar i cuidar la naturalesa. Així, el monument, que es plantarà el dilluns 13 de març, consistirà en un simpàtic arbre envoltat d’acolorides flors i vegetació. Serà la peça central del monument com a “símbol de la necessitat de preservar el que dona vida al nostre planeta i fomentar el seu desenvolupament”. L’arbre estarà coronat per una xiqueta vestida d’abella.

Com ha explicat el regidor de Festes i Falles, Juan Antonio Pacha, “des de la Junta Local Fallera, volíem continuar celebrant aquesta meravellosa festa declarada patrimoni cultural immaterial de la humanitat per la UNESCO. I, en aquesta ocasió, ho fem amb aquest monument, amb el qual volem fer reflexionar la ciutadania sobre la necessitat d’actuar per a fer front al canvi climàtic”. El monument es podrà visitar del 14 al 19 de març.