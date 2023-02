L’escola de la República que serà biblioteca a Pego

La tasca pedagògica de la Segona República ix a la llum. L’Arxiu de Pego ha difós una fotografia d’enorme valor. És la de la inauguració en 1931 de les Escoles Graduades. La fotografia forma part d’una importantíssima donació efectuada per les germanes Bienvenida i Mari Carmen Ortolà. Han guardat fotografies i col·leccions de premsa que són història de Pego i de la Marina Alta.

La fotografia de l’escola de la Segona República cobra ara gran importància. L’edifici renaixerà com a biblioteca. Les obres estan molt avançades. És un nou ús que fa justícia a aquesta escola de la República. Seguirà consagrada a l’educació, el saber i la cultura. I portarà el nom d’una veïna de Pego. La biblioteca es dirà Carmen Alemany Bay, que ha dedicat la seua vida als llibres. És catedràtica de Literatura de la Universitat d’Alacant i ha escrit obres sobre les novel·les de Carmen Martín Gaite, sobre la poesia hispanoamericana o sobre els poetes Mario Benedetti i Miguel Hernández.

L’edifici manté intacta la bella i singular arquitectura de les escoles de principis del segle XX. A la Marina Alta, hi ha altres escoles d’aquella època, com la d’Alcalalí, que és de 1928 (segueix en ús com a col·legi i ara és el Centre Rural Agrupat Terra de Riuraus), i la de la Llosa de Camatxo.