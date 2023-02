L’històric far de 1890, declarat bé de rellevància local

La Junta de Govern Local ha acordat resoldre favorablement l’avaluació ambiental i territorial estratègica, pel procediment simplificat, de la proposta de la modificació puntual del Catàleg estructural de béns i espais protegits de naturalesa urbana de València per a la incorporació de la fitxa de protecció del BRL far històric del port amb la categoria de monument d’interés local (BRL-MIL). Aquesta fitxa ha sigut redactada pel Servei de Planejament, dirigit per la vicealcaldessa Sandra Gómez, que ha designat com a alternativa més idònia mediambientalment en l’actuació l’alternativa 1 descrita en el fonament de dret quart de l’informe ambiental.

Aquesta opció implica procedir a incloure aquest far històric en el Catàleg municipal de béns i espais protegits amb la categoria de bé de rellevància local, i adoptar les mesures urbanístiques que siguen necessàries per a conservar-ne la integritat i els valors culturals. A més, “per la seua capacitat de desmuntatge i muntatge en diferents ubicacions, es defineix l’entorn de protecció com la superfície pròxima al far a una distància de 50 metres al voltant de la seua possible ubicació”. Tal com va avançar aquest diari, l’antic far molesta en la maniobrabilitat dels grans vaixells que atracaran en l’ampliació del port, raó per la qual l’Autoritat Portuària de València preveu derrocar-lo i reconstruir-lo, conservant la llanterna, en un altre lloc.

La protecció no n’impedirà el trasllat

El port va encarregar en 2021 un informe per a conéixer l’estat de conservació i les possibilitats de traslladar la torre guaita centenària situada en l’extrem del dic nord que aconsellava derrocar-la pel seu “mal estat” i reconstruir-la de manera “fidel” en un altre punt del recinte portuari, possiblement a la Marina de València. L’Associació Cercle per la Defensa del Patrimoni va sol·licitar, després de publicar Levante-EMV els plans del port per al far, la protecció d’aquest com una de les peces històriques de la façana marítima de València. La Regidoria de Desenvolupament Urbà ha fet seua aquesta proposta, si bé la protecció que planteja com a BRL no impedirà el trasllat de la torre. La fitxa de BRL del far que proposa l’Àrea d’Urbanisme només protegeix l’estructura metàl·lica (fust i llanterna) del far original, que era, en origen, una estructura mòbil. El “mur de mamposteria” que protegeix el far des que es va convertir en una torre fixa “manca d’interés arquitectònic”, apunta.

El Servei de Patrimoni Històric, amb Gloria Tello, de Compromís, al capdavant, va emetre, en relació al far del port, un informe favorable a la seua protecció, sense entrar en quins elements concrets s’han de preservar, en el qual recorda que forma part del Catàleg de fars amb valor patrimonial d’Espanya, document que constata que és un dels 130 fars en servei del litoral que posseeix valor patrimonial rellevant des del punt de vista històric, tecnològic, arquitectònic i social. Es destaquen les possibilitats d’una viabilitat futura indicant que pot ser “visitable amb facilitat i integrar-se en una xarxa temàtica sobre els fars d’Espanya”. Recalca, a més, el seu “valor testimonial, la singularitat i el valor simbòlic” que té per als valencians.

Tal com va informar aquest diari, el Catàleg de fars amb valor patrimoni d’Espanya del Ministeri de Cultura recull com un dels elements destacats el far de València, construït en 1890, que assegura que es conserva en bon estat i és accessible i visitable. Els fars són un dels grans atractius de les ciutats costaneres. El de València, abans de quedar embegut per les terminals de contenidors i les grues, formava part del passeig marítim i era una zona habitual de trobada dels ciutadans.