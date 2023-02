Álvaro Pérez, ‘El Bigotes’: “Molta gent a València coneixia la meua relació amb el senyor Camps”

Álvaro Pérez, el director d’Orange Market, la sucursal valenciana de la Gürtel, ha confirmat, davant del tribunal de l’Audiència Nacional que el jutja, la seua estreta amistat amb l’expresident de la Generalitat, Francisco Camps. “Molta gent a València coneixia la meua relació amb el senyor Camps. Jo li vaig demanar a Camps que m’ajudara i jo l’ajudava”, ha declarat en resposta a la fiscal anticorrupció de la peça dels contractes menors de la Generalitat amb la trama Gürtel que se celebra a l’Audiència Nacional des del 23 de gener i que s’ha représ hui.

Pérez ha explicat que va coincidir “en un hotel de Madrid amb Camps i em va proposar que me n’anara a València a treballar. Era finals de 2003”. A partir d’aquell moment, Álvaro Pérez, a través d’Orange Market, assegura que va fer “la majoria dels esdeveniments de Camps en la seua campanya. Zaplana va deixar dues persones de la seua confiança [quan se’n va anar de ministre]: Pedro García i Juanma Cabot, que van portar la campanya de Camps a president de la Generalitat. Els dos eren amics meus. A Camps el coneixia perquè me l’havia presentat Alejandro Agag (gendre de José María Aznar)”.

Pérez ha relatat que va decidir traslladar-se a València després de l’oferiment de Camps. “Vine a València. Faràs tots els actes del partit”, en referència al Partit Popular de la Comunitat Valenciana (PPCV).

Per a afermar davant del tribunal l’estreta relació que hi havia entre tots dos, la fiscal anticorrupció ha sol·licitat el visionament de diversos vídeos i enregistraments incorporats a la causa, entre els quals hi ha el de les noces del Bigotes, en què Pérez arriba a assegurar que Camps “no falla mai com a amic”, encara que ell assegura que “sempre li he donat coses bones”.

Davant de la familiaritat evident que desprenen els enregistraments, Álvaro Pérez ha assegurat a la fiscal anticorrupció que “seria obscé negar el que és evident. Em faig una pregunta. Fa sis anys que estic a la presó. Més catorze de la causa. Jo no he vist a ningú dir ‘no sé de què parles, no et conec de res’”, en referència a la seua amistat amb Camps.

L’“acord” entre Álvaro Pérez i Camps “es va estendre a les administracions. Hi havia empreses que es dedicaven al mateix que jo a València i feien 200-250 treballs. Jo en vaig fer 11 o 12. Jo li vaig demanar a Camps que m’ajudara i jo l’ajudava”.

“Molta gent ho sabia —ha afegit—. Entenc que la gent declare perquè no s’hi vulguen veure involucrats. Jo entenc que es vulga negar el que és innegable, però molta gent a València coneixia la meua relació amb el senyor Camps”, ha assenyalat l’exdirector d’Orange Market.

A l’inici de la vista, la defensa de l’expresident de la Generalitat ha intentat suspendre el judici, després d’unes declaracions de l’excomissari Villarejo en les quals assenyala el mort Alfredo Pérez Rubalcaba com el responsable de “posar en marxa la Gürtel com a operació política”. El president del tribunal ha rebutjat suspendre la vista perquè “no suposen revelacions extraordinàries” i els fets que assenyala “ja estan resolts”.