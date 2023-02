Baraja debuta en una final a vida o mort

Primer partit i primera final. Mai un debut havia sigut tan dramàtic. Rubén Baraja s’estrena en la banqueta del València en un partit a vida o mort. El Pipo inicia el repte esportiu més difícil de la seua carrera com a entrenador amb l’obligació de provocar un canvi urgent en l’equip. Tot el que no siga guanyar aquesta nit al Coliseum Alfonso Pérez de Getafe serà un drama per la pressió dels rivals directes en la classificació i d’un calendari que espanta amb la Reial Societat, el Barcelona, Osasuna i l’Atlètic de Madrid en l’horitzó. LaLiga no espera a ningú. Evitar el descens a Segona Divisió implica començar a sumar els tres punts de Getafe. El punt d’inflexió és ara o mai.

El valencianisme s’aferra a l’“efecte Baraja” com a única i última taula de salvació per a mantindre la categoria i salvar una temporada que cada setmana que passa es pareix més en dades i sensacions a la del fatídic descens del 86. Peter Lim ha condemnat l’equip a la ruïna amb una presa de males decisions, una darrere d’una altra. Des de la confecció negligent de la plantilla a l’estiu i l’abandó a Gennaro Gattuso fins a l’aposta “fins a final de temporada” per Voro i la negativa a reforçar-se en el mercat d’hivern. Ja no queda marge d’error després de tant de despropòsit. Només Baraja pot parar la caiguda lliure d’aquest València en llocs de descens a LaLiga SmartBank per culpa d’una ratxa insostenible d’1 punt sobre 21 que el converteixen en el cuer del campionat després del Mundial. Per a recordar l’última victòria, cal remuntar-se al 10 de novembre contra el Betis. No es pot fer pitjor.

Baraja avisa: “D’ací no eixirem ni en un ni en dos partits”. Però la reacció no pot esperar. Una altra derrota alimentaria els dubtes dels jugadors i posaria la capacitat de Baraja i Marchena en dubte des del primer dia. Un escenari massa perillós que el València no es pot permetre. Tampoc el Pipo. El val·lisoletà ha intentat, en els seus quatre únics entrenaments, tocar l’emoció dels jugadors i transmetre un pla esportiu clar i directe. Pensar com a col·lectiu, minimitzar errors i ser compactes creixent des de darrere són les prioritats.

Millorar no és suficient. El València necessita guanyar per a reforçar l’“efecte Baraja”, eixir dels llocs de descens i mirar amb menys por al futur. Una cosa és clara. Els rivals directes no ho posaran fàcil. L’Espanyol va guanyar un mes després, el Celta de Vigo va arrapar un punt d’or a Sant Sebastià, el Sevilla va sumar a Vallecas i, encara que va perdre, el Valladolid va demostrar estar molt viu posant en destrets el Betis fins a l’últim minut al Benito Villamarín. Per no parlar d’un Girona i un Mallorca que golegen i estan en una altra dimensió. El València eixirà del descens si guanya aquesta nit al Getafe. El problema és que l’equip només ha aconseguit la victòria en cinc partits aquesta temporada i en cap dels seus desplaçaments ha deixat la porteria a zero.