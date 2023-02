Bocairent fa treballs de prevenció d’incendis en tres punts estratègics de la serra Mariola

La prevenció d’incendis és una línia de treball prioritària per a Bocairent, amb una gran quantitat de terreny forestal i la majoria del Parc Natural de la Serra de Mariola en el seu terme. Així, les accions tant de l’Ajuntament com d’ACIF Mariola Verda són contínues per a aconseguir minimitzar els riscos, d’acord amb els documents de planificació, com, per exemple, el Pla local de prevenció d’incendis forestals. En aquest sentit, un dels instruments més significatius és la brigada forestal municipal que cada any es crea gràcies a la sol·licitud per part del consistori del programa d’ocupació Emerge de la Generalitat. Un programa que, per a l’anualitat 2022-2023, va concedir una subvenció de 67.122,85 euros que va permetre la contractació d’un capatàs i de quatre peons.

Els treballs d’aquest equip es van iniciar l’octubre passat i tindran continuïtat fins al pròxim 30 d’abril. Des de l’inici fins ara, les actuacions han consistit a generar o mantindre faixes de seguretat als laterals de les vies de tres punts estratègics de la serra de Mariola: la zona de la masia del Pou, la dels Teulars i la del camí de Guilella a la Font Freda. Dijous passat, l’alcalde, Xavi Molina; el regidor de Medi Ambient, Sergio Gandía, i el president d’ACIF Mariola Verda, Vicent Silvestre, van visitar els llocs d’actuació amb el capatàs, Sergio Crespo. “És importantíssima la tasca de la brigada forestal i, certament, la fan molt bé”, valora Gandía. “Una bona faena de prevenció sumada a la capacitat de resposta immediata que ofereix ACIF Mariola Verda ens permet reduir les conseqüències que poguera produir una hipotètica emergència forestal”, afig el responsable municipal en matèria mediambiental.