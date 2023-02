Els propietaris valencians no volen llogar pisos amb mascotes

El lloguer s’ha convertit en una tortura pels elevats preus que exigeixen els propietaris i la falta d’oferta. Si el futurible llogat té una mascota com un gat o un gos, els seus desvetlaments augmenten. I és que a la Comunitat Valenciana, només un 5 % dels propietaris d’habitatges en lloguer accepten expressament famílies amb animals de companyia. Aquestes dades es desprenen d’un estudi del portal immobiliari Fotocasa, que s’ha aliat amb Fundación Affinity per a visibilitzar les dificultats que tenen les famílies amb gossos i gats a l’hora de llogar una casa, segons ha informat en un comunicat.

Per als valencians, llogar un habitatge amb el seu gos o gat no és fàcil. Castelló és la província on més dificultats hi ha, perquè solament el 5 % dels pisos de lloguer permeten expressament l’accés a famílies amb animals. València i Alacant registren un 6 % d’acceptació.

Mercat

Segons dades de Fotocasa, el lloguer al nostre país suposa el 23 % del mercat immobiliari i, de fet, el nombre d’habitatges en aquest règim no ha parat de créixer des de la crisi econòmica de 2008. Cada vegada són més els espanyols que acudeixen al lloguer per motius diversos: econòmics, laborals, de flexibilitat, etc.

A Espanya, només el 4 % dels pisos de lloguer permeten expressament l’accés a famílies amb animals, percentatge que ha baixat respecte a 2021 (llavors era del 5 %). Aquesta xifra podria ser superior si totes dues parts, el propietari de l’habitatge i la família que conviu amb un gos o gat, arriben a un acord. A Espanya, la Llei d’arrendaments urbans (LAU), reguladora del mercat del lloguer, atorga als arrendadors la potestat per a acceptar o no animals en la seua propietat.

Cal tindre en compte que conviure amb un animal de companyia és una situació bastant generalitzada al nostre país. Segons dades de Fundación Affinity, quasi la meitat de les cases a Espanya —en concret, un 44 %— viu amb animals. En aquest sentit, les limitacions existents per a aquestes famílies que volen accedir a un habitatge de lloguer comprometen una necessitat bàsica.

Per què?

Si el lloguer és una opció creixent entre la població, per què continuen havent-hi reticències per part dels propietaris?

Segueix estesa la creença que els animals de companyia poden suposar una despesa afegida per a l’arrendador pels desperfectes que aquests poden ocasionar en l’habitatge. No obstant això, el que sembla preocupar més a aquells que volen arrendar les seues propietats són els inconvenients en la convivència, com són els possibles sorolls o olors. En molts casos, s’al·ludeix a aquests supòsits per a obstaculitzar l’accés a l’habitatge a famílies amb gossos i gats.