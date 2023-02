Només 17 dones entre els més de 200 artistes fallers

La societat treballa dia a dia per aconseguir una igualtat real i efectiva en totes les esferes. Les diferències entre homes i dones queden reflectides en molts àmbits, sobretot dins del món laboral. Per això, el sector de les Falles no està exempt d’aquesta lluita.

En 2023, les artistes falleres encara representen una minoria dins del sector. En aquest sentit, actualment, només 17 dones formen part del Gremi Artesà d’Artistes Fallers. El col·lectiu està format per 202 agremiats, dels quals només el 8 % són dones. Malgrat això, les xifres reflecteixen un xicotet increment respecte a l’any 2021, quan només hi havia 11 agremiades, és a dir, el 5 % del sector.

Entre elles hi ha Marisa Falcó, Carmen Guaita, Inmaculada Ibáñez, María Teresa Meliá, Marina Puche, Lola Climent, Elena Esteban, Nieves Fernández, Eva Gimeno, Ángela Grau, les germanes María José Luna i María Pilar Luna, Inmaculada López, Marta Póvez, Georgina Torres, Miriam García i Teodora Chichanova.

Moltes d’elles ja havien format part d’aquest ofici des de ben xicotetes, ja que els seus pares també han sigut artistes fallers. No és el cas de la jove Marta Póvez. Nascuda a Barcelona, Póvez es va traslladar a Borriana en 2015 per a cursar el cicle formatiu d’Artista Faller i Construcció d’Escenografies. “Vaig estudiar Disseny Gràfic i em vaig adonar que necessitava més coneixement sobre el món de l’escenografia. Vaig descobrir el cicle i em vaig traslladar a la Comunitat Valenciana”, explica la jove a Levante-EMV. Ella mai havia vist una falla. No obstant això, i malgrat la seua joventut, el seu nom ja sona en algunes falles infantils de Patraix i Benicarló. Reconeix que el camí no ha sigut gens fàcil, ja que no ha tingut cap referència femenina. “En el cicle només nomenaven homes. La nostra única referència va ser l’artista Eva María Cuerva”, lamenta.

A més, ella ha viscut en la seua pròpia pell alguns micromasclismes. “Moltes vegades he sentit que, per a ser dona, no ho feia malament, o, en alguns tallers, quan agafava una ferramenta, els homes s’oferien a fer ells el treball”, denuncia. Reivindica: “Soc igual de vàlida que ells”. Póvez reconeix que cada vegada hi ha més dones en el sector. Malgrat això, destaca que la majoria d’artistes es dediquen a falles infantils. “Sempre hem tingut la visió que una falla infantil és més fàcil de fer. És un treball més polit”, explica. En el seu cas, se li ha plantejat l’oportunitat de fer alguna falla gran, però s’hi ha negat. “M’agrada transmetre coneixements als més menuts, encara que no descarte fer alguna gran només per matar el cuquet i viure l’experiència”, explica.

Minoria en el cicle formatiu

Miriam García és una altra de les dones més joves del sector. Ella es va llicenciar en Magisteri, encara que sempre ha sigut una amant de les belles arts, raó per la qual va decidir fer el cicle formatiu. En la seua promoció només hi havia 7 dones dels 25 estudiants. Amb 32 anys, ja ha plantat falles infantils a València, Alzira, Tavernes de la Valldigna o Catarroja. Reconeix que la situació està canviant, si bé encara es relaciona l’artista faller amb un home. “Vaig anar a la presentació d’esbossos amb la meua parella i creien que ell era l’artista”, recorda.

A diferència de Miriam García i Marta Póvez, l’artista Carmen Guaita fa quasi 40 anys que forma part d’aquest món. Al costat de la seua germana, es dedica a fer falles i carrosses. En el seu cas, el taller va ser una herència del seu pare, Salvador Guaita. Reconeix que la professió ha canviat en aquests anys. “Ara hi ha moltes dones agremiades. Abans, moltes treballaven sota el nom i la signatura dels seus marits, encara que la dona sempre ha estat en els tallers”, explica. Afig: “Hui dia, una dona ja té entitat pròpia per a poder signar i les comissions confien en ella, si bé encara hi ha casos en els quals no és així”. Ella també ha viscut alguna situació masclista. “Entraven al taller i em preguntaven: ‘Xiqueta, està el teu cap?’. M’ho prenia a riure i m’encantava veure les seues cares quan els deia que la cap era jo”, explica entre riures.

Falles infantils

Les tres artistes reconeixen que la majoria de dones es dediquen a fer falles infantils. “Una falla infantil és més còmoda, mentre que en una falla gran es necessita el suport de molts col·laboradors, per la qual cosa no es pot emprendre en solitari”, explica Carmen Guaita. No obstant això, la situació està canviant. Marina Puche n’és un clar exemple. S’ha convertit en la primera dona en la història que, amb l’artista Manolo García, dissenyarà la falla gran de l’Ajuntament de València.

Totes elles són un referent per a les generacions futures. En el cas de Marta Póvez, algunes joves del cicle formatiu ja s’hi han posat en contacte per a fer les pràctiques al seu taller. “A una dona li diria que no tinga por, perquè en el sector de les Falles ja comencen a estar ben valorades”, conclou Póvez.