La fossa 95 de Paterna busca familiars d’afusellats

L’Associació de Familiars de Víctimes del Franquisme de la Fossa Comuna núm. 95 de Paterna ha demanat la col·laboració ciutadana per a tractar de localitzar familiars d’afusellats en el paretó. Per això, ha publicat una llista amb les persones mortes que es troben enterrades en aquesta fossa.

Des del passat 7 de febrer, l’empresa Carpetania Integra S.L., amb la subvenció de la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica, està fent els treballs d’exhumació i localització de cossos.

La presidenta de l’Associació, Isabel Gómez, explica que, segons el registre del cementeri municipal, en la fossa 95 hi ha les restes de 46 homes i “creiem que també pot haver-hi una dona”.

Gómez detalla que el col·lectiu que presideix agrupa ja vint famílies, “però encara ens falten familiars per localitzar. Les víctimes eren veïns de fins a 16 localitats diferents, la qual cosa dificulta encara més la cerca”. La presidenta espera que “prompte seran rescatades i analitzades les restes”. Per això mateix demana col·laboració “amb la publicació del llistat de les persones de les quals no tenim coneixement de les seues famílies”.