Promouen un hotel en dos edificis històrics que el Consell no va comprar

L’empresa Demaerk Gestión de Proyectos ha sol·licitat llicència d’obres i canvi d’ús a l’Ajuntament de València per a transformar dos edificis històrics, de 1931, del carrer Túria (49 i 51) en un hotel de dues estreles amb 88 habitacions amb vista al jardí Botànic, que tindrà piscina i terrassa al pati interior, que confronta amb el mur del jardí històric declarat bé d’interés cultural.

El projecte preveu el recreixement de l’edifici per a guanyar una planta àtic reculada. A més, preveu la demolició i reconstrucció de la façana posterior de tots dos immobles, protegits parcialment i situats en l’entorn de protecció del BIC del Botànic.

En la manyaneria i fusteries que s’utilitzaran en la façana que dona al jardí històric s’empraran tancaments de làmines amb dissenys i materials “neutres que no discutisquen amb la protecció” del jardí. El pati interior amb terrassa del futur hotel low-cost del carrer Túria preveu mantindre una distància de protecció de tres metres respecte del mur històric.

La rehabilitació projectada recupera els valors ambientals i paisatgístics de l’entorn del BIC Jardí Botànic, assegura l’empresa promotora, que projecta en la posterior que dona al jardí històric, propietat de la Universitat de València, una façana unitària “amb caràcter de pell”. El valor de la façana existent és “irrellevant”, com també “els cossos constructius que hi ha al pati, en mal estat de conservació”.

El promotor de l’hotel no té previst el buidatge interior de l’immoble, encara que sí que es traslladaran algunes escales. La façana principal, que dona al carrer Túria, amb balcons de forja i motlures decorades amb elements vegetals, es mantindrà i rehabilitarà. L’interior de l’edifici conserva sòls de rajola hidràulica policromats i bigues de fusta.

El futur hotel del carrer Túria va ser el primer edifici d’habitatges en l’entorn del centre històric de València on la Conselleria d’Habitatge va anunciar que exerciria, l’abril de 2021, el dret de retracte i tanteig, llavors acabat de revisar i estrenar, per a evitar la venda a un fons d’inversió estranger per a fer apartaments turístics. El fons inversor francés es va fer, però, amb la propietat. Els veïns, entre els quals hi havia persones majors amb lloguers de renda antiga i moltes famílies amb xiquets, van haver de mudar-se. Alguns segueixen al barri, on proliferen apartaments turístics i xicotets hotels com el que ara es projecta al carrer Túria.

La Generalitat, que ara està valorant la compra d’un edifici d’habitatges de lloguer de protecció oficial a Sociópolis (la Torre), el propietari del qual pensa vendre’ls a un fons inversor, no va exercir finalment el dret de retracte malgrat les mobilitzacions que es van dur a terme al carrer per a evitar l’expulsió dels veïns de tota la vida.