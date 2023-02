A escassos dies que es produïsca ja la primera tanda de la reversió de la inspecció tècnica de vehicles (ITV) després de 25 anys de gestió privada, algunes estacions de la Comunitat Valenciana s’han quedat ja sense cites prèvies i en altres centres s’apuren ja les últimes dates amb la incertesa de quan es podrà tornar a demanar hora per a passar la inspecció.

És, al cap i a la fi, un horitzó d’incògnites derivat de la negativa de la majoria de les concessionàries de les ITV a donar servei des del dia en què deixen de prestar el servei, que serà o, bé, aquest divendres —en els casos d’Alcoi, Benidorm, Gandia, Ondara, Ontinyent, Orihuela, Redován, Torrevieja, Utiel, Villena, Vinaròs i Xàtiva— o el 3 de març, que serà el torn d’Alacant, Alzira, Castelló de la Plana, Catarroja, Elx, Llíria, Massalfassar, Riba-roja de Túria, Sagunt, San Antonio de Benagéber, Campanar, Vara de Quart i Vila-real.

I, malgrat que el nou director de la societat que aglutinarà aquest servei a la Comunitat Valenciana, Josep Albert, va assenyalar la setmana passada en una entrevista amb aquest diari que s’habilitarà en els pròxims dies una plataforma alternativa de cites prèvies per a evitar el col·lapse, la realitat és que en aquest moment aquesta encara no està en marxa.

Per això, fins a set centres valencians ja no tenen disponibilitat horària per a passar aquest servei. Són:

Vara de Quart

Catarroja

Llíria

Castelló de la Plana

Vila-real

Benidorm

Riba-roja de Túria

Cites escasses

A aquests centres se sumen altres casos en els quals les cites s’han vist reduïdes fins a quasi desaparéixer, com són els de Campanar, Orihuela o Torrevieja (aquestes dues últimes no ofereixen cites més enllà del dimecres 22 de febrer). En altres casos, però, com Alcoi, Gandia o Xàtiva, les cites prèvies continuen sent suficients per a resistir almenys durant els pròxims dies.