Baraja: "Ens volem suïcidar amb les jornades que queden?"

Rubén Baraja, entrenador del València, va afirmar després de perdre 1-0 contra el Getafe que és optimista amb el seu equip per a aconseguir la salvació, i va declarar que el conjunt ché no pot pensar a suïcidar-se amb tots els partits que encara queden per al final.

En roda de premsa, el tècnic del València va intentar valorar de manera positiva la derrota contra el Getafe i va analitzar la situació del seu club sense traure importància a la gravetat del moment. «Al final, la situació és la que és i falten les jornades que falten. Guanyar ho canvia tot i canvia la perspectiva. Si mirem la classificació... Ens suïcidarem amb les jornades que queden per davant? Soc optimista, ho tinc clar», va dir. «Pensem que a través del treball, d'insistir i de fer als jugadors creure que poden capgirar la situació es pot aconseguir. L'equip ha competit, ha estat en el partit, ha tingut les seues opcions, hem pogut posar-nos per davant en tres ocasions i ací ha estat la diferència», va assenyalar. A més, va afirmar que no pot analitzar la situació del València «a llarg termini», perquè ha de pensar en el moment més actual, que no és un altre que el pròxim partit, el que disputara contra la Reial Societat el pròxim cap de setmana. «Sabem de la gravetat de la situació, però hui hem fet bastants coses que ens han donat la possibilitat de tindre opcions en el partit. Però no cal abaixar el cap. Crec que ningú s'ha amagat en l'anàlisi de la situació. És complicada, calia assumir-la. Hi hem arribat amb bona energia, he sentit que han respost bé i la diferència l'ha marcada l'encert», va dir. «Si ens haguérem posat per davant, igual estàvem parlant d'una altra cosa. M'he de centrar en el següent partit. Traure el positiu del partit de hui i amb el treball de la setmana pensar que podem guanyar partits. El pròxim, la Reial Societat», va afegir. Per a Baraja, el sistema per a traure els seus jugadors de la dinàmica de derrotes ha de ser «generant confiança», a més d'un ambient competitiu en el qual tots se senten «exigits» i que s'atrevisquen «a fer coses». «Hui l'equip ha treballat bé, ha buscat estar viu i tindre opcions en el partit. La diferència l'ha marcada l'encert. Ells han generat més a pilota parada, cosa que hem de treballar. Ara cal pensar en demà i no pensar en el que passarà en el futur. Són hipòtesis i no gastaré energia en això». «Ajuda» a l'afició Finalment, va demanar ajuda a la seua afició: «El missatge és clar. Açò no serà cosa d'un dia. És fonamental mantindre la unió, que la nostra gent estiga amb nosaltres. Entenc que la situació és difícil, que la situació en la taula fa mal. Però tenim un marge, acabem d'arribar i hem d'aconseguir que l'equip arribe a la inèrcia de guanyar partits», va manifestar. «Per a nosaltres és fonamental la nostra gent i que a la nostra casa ens sentim còmodes i amb suport. El positiu és que hem estat en el partit, hem competit, hem tingut arribades, hem sigut constants en l'esforç... Amb aquesta continuïtat, i amb una millora en el dia a dia i que se senten amb més confiança, crec que l'equip pot créixer. Ara, o et poses negatiu o et poses positiu. Jo em pose positiu», va concloure.