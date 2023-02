Els valencians Spanish Brass conquisten els EUA

El conjunt valencià Spanish Brass ha iniciat la primera gira de les que farà enguany als Estats Units. Durant quasi tres setmanes, el quintet viatjarà de Colorado a Geòrgia passant per Florida, Nou Mèxic, Califòrnia i Minnesota presentant un programa amb obres que van del barroc fins a la música contemporània, i en el qual presenten també peces de l'últim disc que han publicat, Resurrección, dedicat a Astor Piazzolla.

El primer dels concerts es va fer el passat 18 de febrer a la Church of the Eternal Hills Tabernash, de Colorado; mentre que el seu programa inclou els dies 20 i 21 de febrer dos concerts a Marathon i Tavernier, a l'estat de Florida.

El pròxim dia 24 actuaran al Duane W. Smith Auditorium de Los Álamos (Nou Mèxic) i el 26 al Performing Arts Center de Laguna Woods (Califòrnia).

El 28 de febrer el grup viatjarà a Holland (a l'estat de Michigan), on l'1 de març impartirà una classe magistral i el dia 2 oferirà un concert al Concert Hall Jack H. Miller Center.

La gira finalitzarà el dia 3 de març al Madison-Morgan Cultural Center de la ciutat de Madison (Geòrgia).

Tres dècades de treball

Amb més de 33 anys en el món de la música de cambra, Spanish Brass és un dels quintets de metall més dinàmics i consolidats del panorama musical espanyol. En 1996 va obtindre el Primer Premi del 6é Concurs Internacional per a Quintets de Metalls “Ville de Narbonne” (França), considerat el més prestigiós per a aquesta formació. En 2017 va rebre el I Premi Bankia al Talent Musical a la Comunitat Valenciana, i en 2019, el Premi Espai Ter de Música de Torroella de Montgrí pel projecte Mira si hem corregut terres... Tenen quatre premis Carles Santos atorgats per l'Institut Valencià de Cultura, pels seus àlbums XXX i Mira si hem corregut terres... (2019), Les Aventures de Monsieur Jules (2020) i Spanish Brass (a) LIVE (2021). En 2020 van rebre el Premi Nacional de Música en la modalitat d'interpretació que atorga el Ministeri de Cultura d'Espanya.

Han publicat trenta-un treballs discogràfics, entre els quals s'inclouen dos DVD-CD i tres dobles CD, que mostren les seues múltiples facetes. Han participat en els festivals més importants del món, han tocat en la gala dels Premis Príncep d'Astúries (1995) i han gravat la música de l'obra La Fundación, de Buero Vallejo, i la banda sonora de la pel·lícula Descongélate, de Félix Sabroso. Cada any organitza dos festivals de vent-metall: Spanish Brass Alzira-SBALZ i Brassurround Torrent.