Més de mig milió de valencians viuen amb menys de 500 euros al mes

És una ajuda prevista per als que menys tenen, però accedir-hi és complicat. L'ingrés mínim vital (IMV) només arriba al 3,6 % de la població a la Comunitat Valenciana. No obstant això, en números absoluts, l'autonomia se situa en segon lloc amb 185.419 beneficiaris, darrere d'Andalusia, que és la que lidera el rànquing amb poc més de 500.000 persones. I aquesta és precisament la xifra de població que viu a la Comunitat Valenciana en pobresa severa.

L'IMV és la mesura estrela del Govern prevista per als que no perceben ingressos i viuen en aquesta pobresa severa de la qual és tan difícil eixir. I és que la pobresa s'hereta. Un total de 559.404 valencians viuen en llars amb ingressos inferiors a 530 euros mensuals per unitat de consum. Per al cas d'una família amb dos adults i dos menors significa sobreviure amb menys de 278 euros mensuals per persona, una situació que afecta l'11,1 % de la població valenciana, segons l'últim informe de la Xarxa Europea de Lluita contra la Pobresa. Són pobres i van dissenyar una ajuda per a ells, però no la perceben. De fet, tres de cada quatre sol·licituds es deneguen.

Perquè la mesura fora tan efectiva com siga possible, el Govern va concedir "d'ofici" l'ajuda a 9.000 valencians que rebien l'ajuda per fill a càrrec. No obstant això, el sistema sumava beneficiaris molt a poc a poc. Per a donar-li una espenta a l'ajuda i que aquesta arribe a la població que la necessita, el Govern va flexibilitzar els requisits i va introduir una sèrie de canvis en la tramitació dels expedients, a fi de millorar i agilitar la resolució dels expedients. I és que l'ajuda dissenyada al principi deixava fora situacions reals entre les persones empobrides com el lloguer d'una habitació, residir al carrer, en un alberg o en casa d'un familiar.

De fet, l'obligació de presentar l'empadronament i una sèrie de documentació requerida va suposar que més de 60.000 persones vulnerables veren denegada l'ajuda mínima. El Govern va modificar la normativa a principis de febrer de 2022 amb un reial decret perquè s'hi pogueren «incloure algunes situacions que, amb la regularització actual, no es preveuen o no compten amb una operativa que permeta incorporar-les correctament a la prestació».

Informe de serveis socials

Així, per a acreditar aquesta sèrie de situacions que en principi se n'eixien de la norma, el Govern exigeix un «certificat dels serveis socials" perquè s'acreditara "la residència col·lectiva, el caràcter no permanent de la prestació de servei residencial, el domicili real d'una persona que al·legue no viure on consta en l'empadronament o la inexistència de vincles quan en el mateix domicili, a banda dels sol·licitants de la prestació, residisquen altres persones». El decret hi afig que el manteniment dels informes «ha de fer-se amb caràcter anual».

L'objectiu del Govern quan va flexibilitzar els requisits fa un any ha donat els seus fruits, ja que en un any l'IMV ha sumat quasi el doble de beneficiaris en passar dels 74.454 registrats el març de 2021 als 185.419 registrats el gener de 2023, és a dir 110.965 més, la qual cosa suposa quasi el doble en un any i la tramitació de més de 9.000 expedients al mes.

Ara, no obstant això, el Govern està revisant els expedients i retirant l'ajuda a nombroses famílies que han vist com, de la nit al dia, l'ajuda ha desaparegut sense rebre cap notificació.

Més d'un milió i mig a Espanya

A escala estatal, el Ministeri d'Inclusió i Seguretat Social afirma que 1.579.949 estan cobrant l'IMV a Espanya, a data de gener de 2023. En totes les autonomies hi ha més dones que homes cobrant aquesta prestació.

En dades percentuals, un terç del total de persones que cobren l'ingrés mínim vital (IMV) resideixen a Andalusia, autonomia en la qual quasi el 6 % de la població rep aquesta ajuda (502.308 persones). La Comunitat Valenciana és la segona amb 185.419 beneficiaris i Madrid, la tercera amb 156.947.

Ara bé, les autonomies que tenen proporcionalment un major nombre de beneficiaris són Melilla (13 %), Ceuta (11,3 %) i Andalusia (5,9 %), tenint en compte el total d'habitants que resideix en cada comunitat i la quantitat de persones que reben aquesta prestació. En canvi, les comunitats on hi ha menys beneficiaris per habitant són Belares (1,7 %), Catalunya (1,7 %) i el País Basc (2,1 %).