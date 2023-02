L'hostaleria creix un 42 % en 2022 i impulsa els serveis valencians

En un exercici en el qual el PIB va créixer més d'un 5 %, els dos principals components d'aquest van tindre una evolució molt positiva. La indústria va experimentar un increment de la seua xifra de negoci del 24,5 %, mentre que els serveis ho van fer en un 15,3 %, segons les dades donades a conéixer hui per l'Institut Valencià d'Estadística (IVE).

El sector terciari va créixer 4,6 punts menys que la mitjana nacional, però es va veure impulsat per l'hostaleria, que l'any passat, malgrat les restriccions dels primers mesos, va experimentar una alça del 42,4 % respecte a un 2021 molt més marcat per la crisi de la covid-19. Les activitats administratives i els serveis auxiliars van ser els següents amb un millor comportament, ja que van créixer un 29,1 %, mentre que les que pitjor es van recuperar van ser les activitats professionals, científiques i tècniques (un 6,2 % de pujada) i el transport i la logística (9 %). Aquest últim va ser, a més, l'únic que va retrocedir al desembre respecte al mateix mes de 2021: un 10,1 %. El fet que l'índex general pujara només un 6,6 % en aquest mes anticipa la desacceleració de l'economia que es preveu per a aquest 2023.

Sector secundari

En la indústria, el panorama és molt similar. L'últim mes de 2022 va experimentar un augment de la xifra de negocis del 9,1 %, molt lluny de l'esmentat 24,5 % de l'acumulat anual, que està quasi quatre punts per damunt de la mitjana espanyola. En aquest cas, el millor comportament correspon a l'energia, amb una alça del 114,3 %, seguida pels béns intermedis, amb un 20,1 %. Els béns d'equip són els que tenen una pitjor evolució, amb un 4,7 %, mentre que els béns de consum no durador, en què s'inclouen els aliments, remunten un 17,1 %.