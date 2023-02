El lloguer de balcons per a la mascletà penja el cartell de complet

La plaça de l'Ajuntament és un dels llocs més concorreguts durant el mes de març. Des de primera hora del matí, desenes de veïns i turistes es concentren en aquest lloc per a trobar el millor lloc en el qual presenciar la mascletà. No obstant això, des de fa uns anys, els visitants també poden gaudir de l'espectacle pirotècnic des de les altures i sense aglomeracions. En aquest sentit, els balcons s'han convertit en un autèntic negoci per a propietaris i empreses especialitzades, que han trobat una via a través de la qual obtindre diners de manera fàcil.

Si bé encara falten deu dies per a sentir el tradicional "Senyor pirotècnic, pot començar la mascletà", la majoria de balcons ja han penjat el cartell de "complet". N'hi ha prou amb donar una ullada als diferents cercadors per a descobrir que les places estan esgotades, sobretot durant els dies grans.

El preu varia segons el dia i la ubicació. Així, durant la primera setmana, les persones interessades poden accedir a aquest lloc per 40 euros al dia, mentre que la quantitat puja a 120 euros per a adults o 80 per a xiquets entre el 15 i el 19 de març. Enguany, a més, es preveu una major quantitat de visites, ja que el 18 i el 19 de març són dissabte i diumenge respectivament. Durant l'espectacle pirotècnic, els visitants no sols senten el soroll, sinó que també poden gaudir d'un servei d'àpats, una degustació d'arrossos o barra lliure de beguda. El servei es fa entre les 12.30 h i les 16 h majoritàriament.

Alguns portals també ofereixen la possibilitat de llogar els balcons per grups de fins a 25 persones. En aquest cas, el preu pot arribar fins als 2.000 euros per dia. En la majoria de casos i davant l'elevada demanda, els propietaris no permeten cancel·lar la reserva, excepte si se suspén la mascletà.

També es lloguen altres espais pròxims com l'àtic dels cinemes Lys, que costa 40 euros per persona durant els primers dies i se situa per damunt dels 100 euros durant la setmana de Falles.

Una oficina en la mateixa plaça

Les empreses o multinacionals també s'han sumat a aquesta moda. Algunes pàgines web ofereixen llogar les seues sales de reunions durant aquests dies per a dur a terme trobades amb clients o el mateix equip, o per a presentar els seus productes. En aquest cas, el lloguer està al voltant dels 1.700 euros.

No obstant això, no sols les empreses especialitzades ofereixen aquest tipus de serveis, ja que els particulars també ofereixen els seus habitatges a través de les plataformes digitals. Els preus ací es redueixen fins als 50 euros.

Durant els últims anys, les plataformes també ofereixen la possibilitat de llogar els balcons per a presenciar la mascletà nocturna, de 22 h a 1 h, o la cremà, de 21 h a 12 h, que ascendeix a 80 euros.