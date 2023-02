Podem torna al "No a l'OTAN" per a distanciar-se de Puig

La setmana de l'any de la guerra a Ucraïna després de la invasió de Rússia, la federació valenciana de Podem ha decidit subratllar la seua posició antimilitarista i rescatar un rebuig a l'OTAN que està en l'ADN podemita, però al qual ni tan sols va arribar la formació en 2022 al Congrés dels Diputats, quan es va votar l'ampliació de l'Aliança Atlàntica a Finlàndia i Suècia i va optar per l'abstenció.

El temps compta en política, i en la setmana de la commemoració de l'any de guerra a Ucraïna, la coordinadora de Podem a la Comunitat Valenciana, Pilar Lima, es va reunir ahir amb la quasi desconeguda associació Malditas las Guerras (es va crear el juny passat i una cerca en Internet n'ofereix pocs resultats) i va anunciar que Unides Podem participarà dissabte que ve en la manifestació a València que convoca l'Assemblea Valenciana OTAN No Bases Fora.

Segons el comunicat d'Unides Podem, “Lima ha volgut destacar el suport de la seua formació a la principal demanda de la concentració, que és l'exigència de tornar a la via política per a solucionar la crisi ucraïnesa i garantir la pau de manera immediata, la fi de les accions militars, l'alto al foc i la desmilitarització del conflicte”. Els conceptes compten i, així, Unides Podem no utilitzen en el seu escrit les paraules guerra o invasió, i utilitzen les de crisi ucraïnesa o conflicte.

La posició d'Unides Podem està molt lluny de la que mantenen els socialistes sobre la guerra, que implica el suport militar a Ucraïna per a respondre a l'agressió de Putin i per l'augment de la despesa de Defensa per a protegir-se de l'amenaça russa. No és una novetat en les últimes setmanes, en les quals els morats valencians han mostrat el seu perfil més radical per a distanciar-se del president valencià, Ximo Puig, i fins i tot de Compromís. S'ha vist amb les crítiques a grans empresaris valencians, com Juan Roig i Vicente Boluda, amb el qüestionament de la política d'energies renovables i amb el reforçament del rebuig a l'ampliació del port de València.

Ara, Unides Podem dona el seu suport al Bloc Antiimperialista i, alhora, a les accions en defensa de Pablo González, el periodista espanyol empresonat a Polònia acusat d'espiar per a Rússia, que fa un any que està en la presó.