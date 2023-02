Xàbia soterrarà una "càpsula del temps" en la nova piscina

Abans, quan es posava la primera pedra, se soterraven els periòdics del dia. La cosa és ara més sofisticada. Es diu "càpsula del temps", i s'obri "X" anys després.

L'Ajuntament de Xàbia celebra aquest divendres un acte carregat de simbolisme en les obres de la piscina coberta i amb el qual deixarà constància de la rica i variada família esportiva que té la població en l'actualitat.

El Departament d'Esports ha demanat a tots els clubs que trien un objecte o document representatiu sobre la seua entitat per a col·locar-lo en una càpsula del temps que se soterrarà en la fonamentació d'aquesta important infraestructura esportiva, unint així el que ha sigut una reivindicació històrica amb un missatge per al futur del que suposa hui dia l'esport per a Xàbia no sols a escala de salut, sinó també a escala social i associativa.

L'acte, en el qual participaran l'alcalde, José Chulvi, i el regidor d'Esports, Alberto Tur, serà a les 17 hores, en el que serà l'entrada a la piscina (pel carrer Manuel Bordes Valls) i hi estan convidats tots els clubs.

La càpsula del temps romandrà soterrada a l'espera que siga reoberta –com a mínim d'ací a 25 anys–, de manera que altres generacions puguen descobrir aquest especial llegat deixat durant la construcció de la piscina.