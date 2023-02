Alzira reivindica l’abast econòmic de la capitalitat cultural valenciana

L’Ajuntament d’Alzira ha reivindicat l’impacte econòmic que ha tingut a la ciutat el fet d’ostentar el títol de capital cultural valenciana 2022 concedit pel Consell. El regidor de Cultura, Alfred Aranda, ha presentat en el Fòrum ACCV, creat arran d’aquesta figura, la memòria del programa. Més de 400 activitats i milers d’espectadors avalen un projecte que ha permés a la ciutat ser “culturalment, més capital comarcal que mai”.

“Considerem que el balanç de la capitalitat és totalment satisfactori perquè s’han complit els objectius previstos”, ha expressat Aranda, que ha continuat: “Hem dut a terme més de 400 activitats que van facilitar l’accés a la cultura a totes les persones. Amb aquesta gestió, la cultura s’ha revalorat molt, hem fidelitzat espectadors i hem potenciat allò que ens identifica com a poble valencià. A més, hem contribuït a dinamitzar el comerç local, l’hostaleria i el treball de moltes empreses”, ha defensat.

El regidor ha destacat que la ciutat i el consistori han rebut múltiples felicitacions per part d’institucions, entitats i artistes que han participat en algunes de les activitats. “Alzira ha sigut, culturalment, més capital comarcal que mai”, ha reivindicat. Més del 50 % de les activitats s’han celebrat al carrer o en espais a l’aire lliure, a les quals han assistit unes 46.000 persones. Més de 5.000 xiquets, xiquetes i joves estudiants han gaudit d’espectacles, visites guiades, animacions i han participat en diversos concursos.

D’igual manera, ha assegurat que Alzira ha viscut l’any de la capitalitat cultural valenciana “amb alegria, participació, proximitat i satisfacció”. Una gran part de les activitats programades han sigut gratuïtes o a uns preus molt assequibles, perquè l’objectiu era el de “presentar la cultura com un element necessari per a viure millor”. “L’Ajuntament d’Alzira treballa per difondre, mantindre i dignificar la cultura, sobretot en valencià, com a instrument vertebrador i identitari. La cultura ha de seguir un camí imparable”, ha conclòs.