Els empresaris valencians impulsaran la inversió i l’ocupació en 2023 malgrat la preocupació inflacionària

Malgrat que 2023 es preveu com un any en què l’economia europea, espanyola i també valenciana viurà un alentiment en el seu creixement, els empresaris de la Comunitat Valenciana tenen clar que apostaran per generar més treball i per invertir més en els pròxims mesos.

Aquesta ha sigut una de les principals conclusions que ha deixat l’enquesta interactiva realitzada entre els membres de l’Associació Valenciana d’Empresaris (AVE) durant l’assemblea general que s’ha celebrat aquest matí a l’Alqueria del Basket. En aquest sentit, quasi dos de cada tres han afirmat que augmentaran l’ocupació enguany (només un 6 % la reduirà), mentre que el 80 % remarca que elevarà la seua inversió a Espanya. A més, el 75 % d’ells pensa que aquest any serà igual o millor, econòmicament parlant, que el passat. Entre les principals preocupacions dels socis, però, han assenyalat la inflació i la pujada de tipus, i destaquen com a principal repte com “mantindre la competitivitat en un context de preus a l’alça”. En aquest sentit, també assenyalen com a preocupació la inestabilitat política al país, una realitat que exigeixen que canvie en paral·lel “al foment de la creació d’ocupació, d’empreses i d’activitat econòmica”. Així mateix, en l’enquesta, els empresaris han reflectit que un 80 % d’ells no participa ara mateix en cap projecte finançat amb fons Next Generation, en la majoria de casos “per motius d’inaccessibilitat o per falta d’informació i claredat”.