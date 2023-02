La llei valenciana de benestar animal s’avança a l’estatal amb més protecció per als gossos de caça

Les comparacions són odioses, però, en dret, l’equiparació entre lleis és habitual. I la llei valenciana sobre benestar animal s’ha avançat a la que tramiten al Congrés i al Senat. El projecte rebrà el vistiplau definitiu aquesta setmana a les Corts, els grups ja han fixat la seua posició i només falta la votació definitiva amb resultat previsible: a favor, els tres partits del Botànic, i, en contra, en bloc, l’oposició. No obstant això, encara que el botó es prema en la cambra autonòmica, una gran part del debat de fons l’ha marcat la norma estatal.

És ací on, tant a les Corts com al Congrés i al Senat, una part del protagonisme se l’han emportat els gossos de caça. No hi ha referència concreta per a aquests animals en cap de les dues lleis, sinó per a aquells “amb funcions específiques”, per exemple, més enllà dels gossos de caça, també s’inclourien els gossos guia, els policia o els que treballen en tasques de rescat. Sobre aquests, però, cadascuna de les normes legislarà d’una manera. La valenciana és més proteccionista que la que encara requereix l’aprovació de la cambra alta.

En aquest sentit, la norma de la Comunitat Valenciana n’exclou els animals amb funcions específiques només en els casos de maltractament animal quan aquest dany es produïsca durant l’exercici d’aquestes activitats. Va ser l’esmena que es va introduir en comissió per part del PSPV i que van secundar tant PP com Cs amb el rebuig dels socis botànics. No obstant això, segons expliquen fonts dels socialistes, aquests animals s’inclouen dins de la llei com la resta quan no estiguen fent aquestes activitats, a diferència de la llei estatal, que les deixa fora de tota la normativa.

Fonts de la formació del puny i la rosa assenyalen que aquesta norma és similar a la que es va aprovar en 2017 a Galícia quan estava Alberto Núñez Feijóo com a president. “No sabem si aquest és el PP del Feijóo gallec o del Feijóo madrileny”, va explicar el diputat socialista David Calvo, que va lamentar que el debat estatal i la proximitat de les eleccions siga el que vaja a impedir que la llei reba el suport d’alguna de les formacions de l’oposició.

Possibles xocs

No obstant això, una de les crítiques en les quals incideixen les formacions de la dreta és que s’haja impulsat l’actualització de la norma valenciana (l’última sobre aquest tema era de 1994) mentre es promulga l’estatal, amb possibles “incongruències i incompatibilitats” entre ambdues. Qüestions sobre el transport d’animals, sancions pels incompliments o “preceptes jurídics” podrien acabar en xoc entre els dos projectes legislatius encara que fonts del Botànic insisteixen que la llei estatal actua de “base” i “sense perjudici” del que desenvolupen les autonomies, que tenen cedides aquestes competències.

Més enllà de l’assumpte dels animals que duen a terme aquestes activitats específiques, els responsables del Botànic reivindiquen altres avantatges de la norma. La diputada de Compromís Cristina Rodríguez va destacar l’impuls a les cases d’acolliment i als santuaris, així com blindar el “sacrifici zero real” i la protecció a les colònies felines; per a Beatriu Gascó, responsable d’Unides Podem, suposa adaptar la “situació social”, regular la convivència amb els animals domèstics i “donar solució a l’abandó i el maltractament”.