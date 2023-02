El pont de les Flors no es tancarà fins després de Falles

La reparació “d’emergència” del pont de les Flors començarà en els pròxims dies, com estava previst, però els treballs, de moment, es limitaran a la part inferior de l’estructura. Els treballs en la part de dalt, que obligaran a tancar el pont al trànsit i al trànsit de persones, no es farà fins després de Falles. D’aquesta manera s’asseguren els desplaçaments a peu i en vehicle per aquesta entrada i eixida a actes tan destacats com la crida o l’ofrena.

Encara que els informes tècnics garanteixen la seguretat del pont, els mateixos informes aconsellen una reparació d’aquest amb caràcter urgent. Pel que sembla, l’incendi de palets que es va produir en el llit del riu, davall de l’estructura, va causar danys importants en les bigues metàl·liques, el morter i la pintura. De fet, en la plataforma es va obrir un xicotet escaló que ha obligat a tancar al trànsit el carril central. Prop d’un milió de pressupost Doncs bé, aquests treballs estava previst que començaren el pròxim 27 de febrer. I així serà. Però, de moment, es limitaran a la part inferior de l’estructura, i es deixen per a després de Falles els treballs en la calçada. En total, les obres ja han sigut adjudicades per prop de 800.000 euros.