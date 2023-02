Preparats per a la bèstia negra

El València Basket rep aquest divendres a la Fonteta l’Olympiacos, un equip que s’ha guanyat el qualificatiu de “bèstia negra” dels taronja, ja que han eixit victoriosos en les seues sis visites precedents a la pista valenciana. La de divendres serà la setena ocasió en què València Basket reba els grecs i tractaran de posar fi a aquesta ratxa negativa.

L’Olympiacos, a més, arriba a València com a líder de l’Eurolliga, amb una ratxa de 6 victòries consecutives en la màxima competició continental, en la qual no perd des del 10 de gener. Sumant Lliga, Eurolliga i Copa grega (competició de la qual s’han proclamat campions), el rival del València Basket atresora 13 victòries consecutives.

Olympiacos és l’únic equip contra el qual València Basket s’ha enfrontat en les seues set participacions en l’Eurolliga. Per tant, l’equip grec es convertirà divendres en el primer i únic equip que visite, per setena temporada diferent, la Fonteta en partit de la Turkish Airlines EuroLeague.

Igual que a Espanya, també a Grècia se celebrava el cap de setmana passat la Copa. Mentre que València BC queia en quarts davant del Reial Madrid, l’Olympiacos arribarà a la Fonteta amb la moral molt alta, ja que ve de conquistar el títol després de superar l’Aris en quarts de final, el Panathinaikos en semifinals i el Peristeri en la final per una diferència mitjana, en aquests tres partits, de 25 punts i encaixant en la Copa una mitjana de 57,6 punts.

L’Olympiacos és, a més, el millor equip visitant de l’actual edició de la Turkish Airlines Euroleague, amb un balanç com a visitant de 8-4 (empatat amb Reial Madrid i FC Barcelona). En la seua última visita a la Fonteta, en la temporada 2020-2021, l’Olympiacos s’imposava per 79-88. Un any abans, en la 2019-2020, el València BC va fregar la victòria però va acabar sucumbint per 91-93. La primera visita de l’equip grec a València es remunta a la temporada 2003-2004, en la qual els taronja debutaven en la màxima competició. En aquella ocasió, els grecs s’imposaven per 78-90.