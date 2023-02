La mitologia valenciana arribarà als cines

El nou projecte de la productora valenciana Turanga Films mescla mitologia i memòria històrica. L’home dels nassos estarà dirigida per la cineasta Abigail Schaaff, directora de sèries com El Ministerio del Tiempo, La última o Madres.

La cinta es roda en diverses localitzacions de Catalunya, com Mura, l’ermita de Sant Julià d’Uixols de Castellterçol, la cova de Collsuspina, el bosc i el pont romànic de Gualba i la masia de Can Plantada, a l’Ametlla del Vallès. El rodatge s’allargarà fins al mes de març.

La productora Turanga Films està darrere de pel·lícules com La boda de Rosa, d’Icíar Bollaín, rodada a València o Sagunt, o Nosotros no nos mataremos con pistolas, de Maria Ripoll, rodada a Quartell. L’home dels nassos estarà protagonitzada per Pablo Derqui i Ivan Benet. Ambientada en 1968, la pel·lícula narra la història de tres xiquets, en un poble de muntanya, que intenten escapar de l’home dels nassos, un ésser mitològic, visible únicament l’últim dia de l’any, que captura els xiquets mentiders.

Amb una combinació d’aventura i fantasia, el llargmetratge connecta els anys 30 i els 60 i reflecteix les mentides i el silenci imposat durant dècades. El repartiment també està format per Mercè Llorens, Pep Munné, Maria Molins, Jeannine Mestre, Jorge Motos, Berner Maynes, Malcolm McCarthy, Salli Diallo, Miranda Munné i Lluc Miravete.

El Museu d’Etnologia de València, dependent de la Diputació de València, va incloure l’home dels nassos entre els personatges que conformen la seua iniciativa “Espanta la por”, que dona a conéixer les figures que popularment han format part de la cultura popular valenciana.

“És un ésser molt particular, propi de la nostra fantasia i compartit amb molts altres pobles de la Península, ja que també està lligat a La Rioja o a Navarra. És el prototip de criatura que pateix una malformació”, explica l’entitat. Està lligat al canvi d’any i està molt present en localitats valencianes com Ontinyent i Gandia. La pel·lícula és una coproducció d’Aguacate & Calabaza Films, L’home dels nassos AIE, Inaudita i la productora francesa Halley Production, i, al seu torn, compta amb el suport de Televisió de Catalunya, l’ICEC, ICAA i CREA SGR.