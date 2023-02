Sanitat amplia els torns de vacances per a evitar la falta de personal a l’estiu

Els prop de 70.000 sanitaris que componen la plantilla de la Conselleria de Sanitat podran optar enguany per anar-se’n de vacances abans o després del que és habitual. I és que l’Administració ha ampliat un mes el període oficial per a gaudir de l’estiu. Si en anys anteriors només es podien demanar les vacances al juliol, agost i setembre, enguany hi haurà un mes més: del 15 de juny a l’1 de juliol i de l’1 al 15 d’octubre.

Sanitat busca, amb aquest canvi, evitar els forats en les plantilles de tots els estius per la confluència de persones de permís (encara que s’intenta repartir sempre els equips en aquests tres mesos), però, sobretot, avançar-se a altres comunitats i contractar els substituts com més prompte millor. La falta de personal suplent suficient deixa tots els estius consultoris auxiliars sense obrir, plantes d’hospitals tancades i centres de salut que han de reduir el seu horari i tancar a la vesprada.

El canvi en el període de vacances s’ha comunicat oficialment a les direccions dels departaments de salut perquè els equips d’hospitals i centres de salut puguen sol·licitar els dies lliure dins d’aquest període de quatre mesos, a més, abans del pròxim 6 de març. A qui opte per gaudir dels seus dies en aquest període nou serà més fàcil que se li autoritze (una cosa que a vegades no passava quan es demanaven vacances fora del període “oficial”) i, a més, la seua absència s’intentarà cobrir dins del pla de vacances.

Precisament, aquest és un dels objectius de la Conselleria amb aquest canvi, assegurar-se aconseguir el màxim de personal per a les substitucions d’estiu, una cosa que no ha sigut mai fàcil però que ha empitjorat en els últims anys amb l’escassetat d’uns certs perfils professionals com el de metges de família, per exemple, que està donant problemes fins i tot per a cobrir les noves places estructurals creades per l’Administració.

Oferir contractes abans que altres comunitats

La crítica dels sindicats sempre era la mateixa tots els estius: Sanitat arribava “tard” per a fer aquests contractes, perquè, quan volien contractar, es trobaven amb borses d’ocupació buides i professionals que s’havien compromés a treballar a Múrcia, Catalunya o Castella-la Manxa, perquè l’oferta els havia arribat abans. Ara, la intenció és poder oferir abans aquestes substitucions —si pot ser a principis de juny i no de juliol, millor—, a més, amb l’atractiu que serà per a quatre mesos, ja que es poden anar encadenant la substitució de diverses persones.

L’any passat hi havia diners per a fer 7.357 contractes, però no es va arribar a fer-los tots per no trobar substituts

Ampliar el període de vacances un mes també busca adaptar-se als canvis de personal que hi ha hagut. Hi ha més plantilla i cal evitar que tothom estiga fora en les mateixes dates i també la mitjana d’edat és major i, per tant, disposen de més dies de vacances per antiguitat.

A més, en la nova instrucció s’introdueix un altre canvi: seran les direccions dels departaments de salut i no les direccions territorials, com fins ara, els qui cridaran els inscrits en la borsa de treball per a cobrir els contractes d’estiu.

Mai s’arribava a contractar a tots els suplents necessaris

L’Administració ho reconeix en aquesta comunicació a les direccions: amb el canvi es busca que funcione millor el pla de vacances, que tots els anys es quedava sense executar al 100 %. L’any passat, per exemple, es van pressupostar 68,8 milions d’euros per a contractar 7.357 professionals, però no es van arribar a fer tots els contractes previstos per arribar tard a un mercat “saturat”, segons confirmen fonts sindicals.

Fins i tot el mateix conseller Miguel Mínguez va reconéixer l’any passat que, malgrat els esforços per captar recursos humans, quedarien “places vacants sense cobrir” per la falta de professionals que hi ha en les borses d’ocupació. El resultat, plantes d’hospitalització tancades per la falta de personal i consultoris auxiliars sense obrir en zones turístiques.

Caldrà esperar per a conéixer quin acolliment té aquest canvi d’estratègia, encara que és cert (i així ho reconeixen en Sanitat) que cada vegada era més habitual ampliar aquest període de vacances de tres mesos per l’interés del personal d’agafar dies al juny i a l’octubre. Ara com ara, i segons ha pogut saber aquest diari, des dels sindicats han acollit bé la mesura sempre que l’opció d’agafar-se les vacances al juny i octubre siga “voluntària” i no s’obligue els equips a partir-se en quatre mesos.