Tot a punt per al cap de setmana d’Ontinyent Medieval i el Mig Any Fester

L’Ajuntament d’Ontinyent està ultimant el dispositiu especial de seguretat i neteja per al pròxim cap de setmana de Mig Any Fester i Ontinyent Medieval, el mercat medieval que organitza l’Ajuntament coincidint amb la cita de la societat de festers. La regidora de Fira i Festes, Àngels Muñoz, ha coordinat, durant aquests dies, una reunió preparatòria de tots dos festejos, en la qual han participat també els regidors Manuel Cuesta (Serveis Municipals) i Pepe Gandia (Seguretat), així com tècnics de diferents departaments de l’Ajuntament.

Ontinyent Medieval ocuparà una superfície de 7.500 metres quadrats del centre històric entre els dies 24 i 26 de febrer, amb cabuda per a més de 100 estands de venda i 40 activitats. D’altra banda, en el Mig Any Fester es podrà gaudir de la tradicional desfilada i altres activitats com, per exemple, actuacions musicals en directe al pàrquing del trinquet de Gomis. El mercat obrirà les portes a les 18.00 hores de divendres: l’acte inaugural començarà a les 19.30 hores a la plaça Major i una cercavila amb el Masters Ballet i un grup de música tradicional donarà pas, a les 20.00 hores, al pregó de José Donat Ureña des del balcó del Museu Fester. A continuació començaran els primers espectacles, amb l’aparició del Drac Roig itinerant, una exhibició de combat al Palau de la Vila i l’espectacle Nòmada dels Vents a la plaça Major. El mercat tancarà les portes a les 22.00 hores, però la programació d’activitats municipals es reprendrà amb una activitat de la Regidoria de Cultura, amb la representació, a les 22.30 hores, al teatre Echegaray, d’un concert de jazz amb la cantant i trompetista Andrea Motis, amb el guitarrista Carlos Gonzálbez, el saxofonista Perico Sambeat, amb Vicente Espí a la bateria i Miguel Álvarez al baix.