La Banda Municipal denuncia la "desídia i deixadesa extrema" de l'Ajuntament

La Banda Municipal de València ha expressat el seu descontentament per la "desídia i deixadesa extrema" mostrada per part de la Regidoria de Cultura de l'Ajuntament cap a la centenària agrupació amb un acte reivindicatiu fet durant el concert que ha oferit a Les Arts.

Professors i professores de la formació han interromput el recital i han compartit un manifest amb les seues reivindicacions, a més de repartir fulls al públic assistent.

Fonts de la formació recorden que des que el juny de 2021 el consistori anunciara el traspàs de la banda a l'Organisme Autònom Palau de la Música "els i les integrants de l'agrupació musical professional no han vist un mínim de tranquil·litat en el seu lloc de treball".

"La incapacitat en la direcció i en la coordinació que gestiona la BMV està portant la banda municipal a la seua deterioració més absoluta. No hi ha cap comunicació amb la delegada i regidora de Cultura de l'Ajuntament de València, ja que Glòria Tello no atén, no escolta i no rep a la representació sindical de la banda", afirmen.

La "desídia" en la gestió, insisteixen, "comporta no cobrir les baixes per jubilació, trasllats o malaltia, no disposar d'un local en condicions on assajar, no disposar del material necessari o, com es va prometre en el seu moment, cobrir la plaça del director quan aquest va dimitir, amb la qual cosa fa sis mesos que ofereixen concerts amb directors convidats i sense direcció artística".

Por favor, difusión a este mensaje de los trabajadores y trabajadoras de la Banda Municipal de Valencia, donde explican su difícil situación, a ver si así escuchan de una vez la concejala @gtellocompany y el alcalde @joanribo [Hilo de videos] pic.twitter.com/MoLTJTI8kb — Javier Parra (@javier_parra) 22 de febrero de 2023

Situació laboral "desesperant"

En aquest sentit, en el manifest que han llegit, en què han començat demanant disculpes al públic per la interrupció, recalquen que aquest acte reivindicatiu ha sigut secundat pel 90 % de la plantilla, perquè els professors i les professores de la BMV estan "farts i fartes" per la seua "desesperant" situació laboral.

"Una situació en la qual estem veient com a poc a poc el consistori va degradant aquesta formació musical centenària i ens està causant uns danys psicològics que ja estan afectant-nos en forma de danys físics", constaten.

En aquest sentit, apunten que la BMV és una agrupació professional, motiu pel qual té "no sols la necessitat, sinó l'obligació de comptar amb una programació anual de la qual desgraciadament manquem". Com que no la tenen, "no es pot publicitar amb anticipació, amb la qual cosa faltem al respecte al nostre públic, a tots vostés, per no poder fer una elecció o planificació d'assistència als concerts".

"Es falta a la veritat quan des de la Regidoria de Cultura s'afirma que sí que disposem d'aquesta programació, perquè és veritat que tenim dates de concerts tancades, però això no és una programació", aclareixen.

De la mateixa manera, adverteixen que "la incapacitat" en la direcció i en la coordinació que gestionen la BMV està portant aquesta a "la seua deterioració més absoluta", i recalquen que la BMV "no pertany a cap partit polític, sinó a l'Ajuntament de València". Per això, "hui ací ens estem manifestant contra una mala gestió, una desídia que l'actual consistori està demostrant cap al professorat", aclareixen.

"Nosaltres, com a professionals dedicats a portar la música a tots vostés -assenyalen el públic-, tenim l'obligació d'oferir en cada concert sempre el millor de la nostra interpretació, per la qual cosa no permetrem que òmpliguen la nostra melodia cada vegada de més silencis, i per tot això els demanem el seu suport i comprensió en aquesta lluita per portar la BMV al lloc on veritablement mereix estar", finalitza el manifest.