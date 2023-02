El ple aprova la modificació de la protecció dels magatzems del port per a l'ampliació de Marina de Empresas

El ple de l'Ajuntament de València del mes de febrer ha aprovat amb el suport de tots els grups menys Vox la modificació de les fitxes de protecció dels magatzems 2, 4 i 5 del Catàleg municipal de béns protegits de València per a regular i flexibilitzar les intervencions permeses en els antics magatzems portuaris que Marina de Empresas opta a ocupar per a la seua ampliació. Amb la modificació del catàleg, que ara es remetrà a la Conselleria de Territori, s'aplana el camí per a l'ampliació del hub d'innovació que forma Marina de Empresas (que engloba l'acceleradora d'empreses Lanzadera, l'escola de negocis Edem i el fons Angels Capital) als antics magatzems portuaris protegits com a béns de rellevància local.

El Pla director de la bicicleta també ha sigut aprovat aquesta vegada amb els vots en contra de PP i Ciutadans i l'abstenció de Vox, que ha anunciat que el derogarà si governa a l'Ajuntament, i Ciutadans, que ha retret el retard en l'aprovació d'aquest pla que es va començar a tramitar en la passada legislatura. "S'han posat en marxa carrils bici sense tindre el pla de la bici". “Va començar la casa pel revés, sense planificar, i molts carrils s'han fet malament, algun acabava en un mur”, ha apuntat Narciso Estellés.

"Carrils bici que acaben en un mur"

El regidor del PP Carlos Mundina, per la seua banda, ha retret la "mobilitat antipàtica" del govern progressista de Compromís i PSPV i que es presenten nous regidors de Mobilitat, en al·lusió al fitxatge de María Pérez per a la llista de la socialista Sandra Gómez a l'alcaldia, “sense haver guanyat encara les eleccions”. Mundina va advertir que al pla de la bici li falten informes de tots els serveis, excepte el de Mobilitat. No hi ha informe de la Policia Local que analitze la seguretat viària. Tenim a València 3.862 accidentats, el 10,8 % són usuaris de bicicleta o patinet, segons l'informe de Protecció Ciutadana, ha recordat Mundina.

"L'extrema dreta calfa la butaca sense treballar", ha replicat per la seua part el regidor de Mobilitat, Giuseppe Grezzi, que ha recordat a Vox que "no han presentat ni una al·legació a l'ordenança de contaminació acústica". Grezzi ha convidat el PP a "eixir al carrer i dir-li a la gent que es llevaran els carrils bici", que, a parer seu, “han fet la ciutat més segura”. "Les bicicletes blanques han desaparegut", ha afegit el regidor de Compromís, que ha assegurat que l'oposició es dedica a “batalles de baix vol” sobre qüestions que ja no es discuteixen a Europa. "Hem fet 64 quilòmetres de carril-bici i s'hi han invertit 12 milions d'euros, i el 50 % és de fons europeus. Europa ens premia per fer carrils bici". "El nostre model de mobilitat deixa el cotxe en l'últim lloc, però sempre que es necessite es podrà utilitzar". I tot, ha dit Grezzi, perquè "el 60 % dels valencians vol zones per als vianants i carrils bici".