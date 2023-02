Primeres imatges de l'exposició de la Col·lecció Lladró al Palau de les Comunicacions

A poc a poc es van revelant incògnites sobre la que serà l'exposició de l'any. El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha visitat ja l'exposició "De la foscor a la llum", que reuneix 73 obres de la Col·lecció Lladró al Palau de les Comunicacions.

La mostra, que obrirà les seues portes al públic dissabte que ve, 25 de febrer, compta amb llenços de Joaquim Sorolla, Joan de Joanes, Josep de Ribera, Francisco Zurbarán, Josep Benlliure o Ignasi Pinazo, entre altres, i podrà ser visitada de manera gratuïta fins a l'11 de juny.

Concretament, s'exposen 71 pintures i dues escultures de la col·lecció de la família Lladró que va ser adquirida per la Generalitat el mes de novembre passat i que han passat a formar part dels fons del Museu de Belles Arts de València.

L'exposició està comissariada per Pablo González Tornel, director del Museu de Belles Arts, i s'emmarca en les activitats programades per la Generalitat per a celebrar l'Any Sorolla, en commemoració del centenari de la mort del pintor valencià.

Adequació de l'edifici

Com ja va avançar aquest diari, l'espai, l'antic edifici de Correus, ha sigut adaptat per a poder convertir-se en sala d'exposicions. Així, els majors reptes dels tècnics han tingut a veure amb la climatització, el control de la il·luminació i l'espai disponible.

El títol de la mostra, "De la foscor a la llum", tracta de reflectir l'evolució de la pintura que es mostra i que va des d'obres religioses de l'Edat Mitjana fins a peces de Joaquim Sorolla, caracteritzat pel tractament de la llum.

Però, d'altra banda, amb el títol també es fa al·lusió a la decisió de la Generalitat de mostrar a la ciutadania les peces artístiques de la Col·lecció Lladró.

Any Sorolla

L'exposició està comissariada per Pablo González Tornel, director del Museu de Belles Arts de València, que a més ha sigut nomenat comissionat de l'Any Joaquim Sorolla, amb la finalitat de dirigir la programació i el desenvolupament de les activitats commemoratives del centenari.

Una vegada concloga l'exposició, les obres es depositaran al Museu de Belles Arts. Les obres de Sorolla formaran, al seu torn, part de la futura Sala Sorolla de la pinacoteca, i la resta s'inclouran en la col·lecció permanent del museu.