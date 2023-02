Any Nino Bravo: una ‘big band’ i grans orquestres simfòniques per a homenatjar el cantant d’Aielo

L’any 2023 commemora els 50 anys de la mort del —potser— millor cantant valencià de tots els temps: Nino Bravo. Per a recordar la seua figura i la imponent veu de l’artista de temes ja icònics com Noelia o Un beso y una flor, el cantant Serafín Zubiri, el percussionista Javier Eguillor i el trompetista David Pastor han impulsat la gira “50 años sin Nino”, que arribarà a diferents punts de la Comunitat Valenciana i diverses ciutats d’Espanya.

Aquest homenatge als cinquanta anys de la desaparició de Nino Bravo tindrà dos formats: en big band i amb orquestra simfònica. Els impulsors d’aquesta iniciativa estaran “acompanyats per més d’una dotzena de solistes de primer nivell”, entre ells el també ideòleg de la iniciativa, el solista internacional i percussionista Javier Eguillor, expliquen des de l’organització de la gira.

La gira complirà un homenatge a la “llegendària veu en un any tan especial i singular”, que té entre les seues dates les principals capitals de comarca de la Comunitat Valenciana i, “com a grans fites”, les actuacions en format simfònic al costat de l’Orquestra de la Comunitat Valenciana al Palau de les Arts (9 d’octubre) i, al juny, en dues dates, a Madrid, al costat de l’Orquestra Simfònica de Ràdio Televisió Espanyola. També està prevista la seua presència a Barcelona, entre altres capitals.

Un any de duració

“Aquesta gira és més que un homenatge puntual i es converteix en un projecte irrepetible que tindrà un any de duració, en el qual, en tots dos formats i amb nous arranjaments i adaptacions, tornaran a reivindicar una sèrie de grans èxits que van marcar una època i que hui continuen sent referents generacionals”, afigen. En format de big band, la gira obrirà el seu camí a Gandia a mitjan mes de maig, per a recórrer posteriorment Xàtiva o Segorbe, entre altres, i saltar a altres escenaris espanyols en format d’orquestra simfònica a València, Madrid, Barcelona o Alacant. Encara que les agendes no estan del tot tancades, entre les dates figuren ja prop de dotze poblacions per a l’homenatge en format de big band, segons l’organització.

Per a Eguillor, aquesta iniciativa respon a “un desig d’homenatjar Nino Bravo, però, al mateix temps, d’oferir la seua música en altres formats musicals que la fan créixer i, al mateix temps, perdurar en la nostra memòria”.