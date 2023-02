Economia llança el seu web de cita prèvia per a evitar el caos en la ITV

La inspecció tècnica de vehicles (ITV) a la Comunitat Valenciana afronta aquest divendres les últimes hores abans de la primera part d’una reversió (que afectarà les estacions d’Alcoi, Benidorm, Gandia, Ondara, Ontinyent, Orihuela, Redován, Torrevieja, Utiel, Villena, Vinaròs i Xàtiva), que deixarà arrere més de 25 anys de servei en mans privades, un camí del qual ahir es va conéixer un poc més després que la Societat Valenciana d’ITV que dirigeix Josep Albert posara finalment en marxa la plataforma que permetrà demanar cita en qualsevol de les estacions de l’autonomia. El web, que s’ha posat en marxa a escasses hores del procés de canvi de propietari i amb la negativa de les concessionàries a allargar aquestes dates més enllà de la fi del seu contracte hui o divendres que ve, 3 de març, serveix per a evitar el caos que s’aproximava per l’escassetat d’hores en els diferents centres.

No en va, abans de llançar-se el web, segons va poder comprovar aquest diari, 12 de les 26 estacions ja no tenien cita prèvia: Catarroja, Riba-roja, Llíria, Vara de Quart i Utiel (a València); Castelló de la Plana, Vila-real i Vinaròs (a la província castellonenca) i Orihuela, Torrevieja, Benidorm i Pilar de la Horadada (a Alacant), mentre que en altres —com, per exemple, la valenciana de Campanar— les dates disponibles cada vegada eren més escasses. Això, per exemple, hauria obligat al fet que un resident en qualsevol municipi de la província de Castelló —on les tres estacions ja no tenien cites— haguera de desplaçar-se com a mínim fins a Sagunt per a poder dur a terme la inspecció.

La nova plataforma, sota el nom de Sitval, permetrà unificar els set lots actuals d’estacions en un sol espai, encara que, segons va aclarir la societat en un comunicat, aquest web conviurà, fins a finals de març, amb dues webs més que donen actualment servei, en un cas, al lot 4 (Gandia, Alzira o Xàtiva) i, en l’altre, al lot 6 (Redován i Villena). Aquesta funcionarà de dilluns a dissabte de 8.00 a 19.30 hores.

Un avanç clau

Després de l’anunci, Josep Albert va destacar que la plataforma suposa “un pas més en el procés de reversió del servei públic d’ITV cap a una gestió directa, de qualitat, més eficient, competitiva i transparent”. De la mateixa manera, el director general de l’empresa pública va remarcar que s’han marcat un full de ruta en el qual aquest és “un avanç més amb el qual garantim a la ciutadania la prestació d’aquest servei públic a la Comunitat Valenciana”.

Hores després, el conseller d’Economia, Rafael Climent, insistia en aquest missatge a les Corts, assegurant que la gestió pública es durà a terme “amb total normalitat”, tractant d’acostar el servei als ciutadans amb nous centres en el futur i tenint en compte també “les butxaques” dels usuaris.

En aquest sentit, i després d’assegurar que tots els passos de la reversió s’han realitzat de la “manera adequada”, va avançar que els tècnics acudiran demà a l’estació de Gandia —una de les que canvien ja— per a verificar les instal·lacions i les condicions adequades d’aquestes.