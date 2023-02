L’escaló de pedres és cada vegada més gran a Almardà

L’escaló de pedres que s’ha format al costat de la riba de la platja saguntina d’Almardà és ja de més d’un metre al costat de l’aigua, però, fins a arribar-hi, cal salvar-ne tres més.

L’associació veïnal de la zona ha insistit en la falta d’accessibilitat i en la necessitat tant d’intervencions urgents de cara a la temporada estival com del projecte de regeneració de la zona, unes qüestions que tornaran a demandar aquest dissabte, a les 12 hores, en la concentració convocada davant de la Delegació del Govern a València, al costat del col·lectiu SomosMediterrània, que també integra altres entitats de la comarca.

De fet, un dels seus representants va acudir al ple municipal per a demanar suport polític en aquestes reivindicacions “no només amb la seua presència, sinó també amb mitjans de transport, com ja va ocórrer en la manifestació per la costa celebrada a Madrid”, deia en relació als autobusos que va posar l’Ajuntament llavors i que el portaveu popular, Sergio Muniesa, va demanar durant el debat de manera expressa.

El Ple demana accions urgents

La falta de confirmació d’actuacions urgents a les platges d’Almardà, Corint i Malva-rosa “que garantisquen un bany segur i accessible aquest imminent estiu” és un dels aspectes que preocupa en gran manera a Sagunt.

Per això, en la moció aprovada a instàncies del PP en el ple municipal d’aquest dijous es va acordar reclamar-les, així com “accelerar al màxim” el projecte per a regenerar el litoral nord.

En el text de la moció es va incidir en el fet que “la situació actual posa en clar perill l’ús i gaudi de les platges” i es remarca que “després del recent temporal, veiem com Costes actua amb celeritat a reparar els danys causats a Almenara, mentre que les nostres platges tornen a patir l’abandó i fan un pas més en la degradació que pateixen”.