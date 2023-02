Les penyes trenquen amb Peter Lim

Les penyes del València CF li han dit que “ja n’hi ha prou” a Peter Lim. Així ho van ratificar després de la convocatòria de la seua assemblea extraordinària celebrada al Complex Esportiu i Cultural Petxina. Després de moltes hores allí reunits, després d’escoltar el seu president Fede Sagreras i de les intervencions de les diferents penyes congregades —que podien estar representades per una persona cadascuna— que ho van considerar, es va procedir a una votació que va donar un resultat clar: l’Agrupació trencarà qualsevol relació amb Meriton Holdings com a representants del club i secundarà i tractarà de liderar el moviment social iniciat per a fer fora el màxim accionista de Mestalla. La posició d’aquest important col·lectiu, que vertebra una important part del valencianisme, era de gran interés per a l’afició, i, després d’aquesta reunió, ha quedat clara com a col·lectiu per una àmplia majoria.

La cita tenia un sol punt del dia: “accions i decisions sobre el present i futur de les penyes respecte al club”, i que recollia els diferents subpunts que es votaven: “donar suport a les accions cíviques que es convoquen per a protestar per la mala gestió del màxim accionista” (resultat: 163 sís, 2 nos i 0 abstencions), “suport incondicional a l’equip en tot moment” (163 sís, 1 no i 3 abstencions), “continuïtat de l’Agrupació en la plataforma De Torino a Mestalla” (135 sís, 17 nos i 15 abstencions) i “Exigir al màxim accionista que si no és capaç de revertir la situació tant econòmica com esportiva, que procedisca a la venda de les seues accions” (158 sís, 9 nos i 0 abstencions). Aquest últim punt va suscitar la polèmica perquè molta gent considera que el temps de Lim s’ha acabat i ací es dona peu a donar-li una eixida al màxim accionista que no siga posar a la venda les seues accions i anar-se’n ja de Mestalla. A petició de la Penya Balaguer en la seua intervenció, es va introduir un altre punt clau en les votacions: “trencar relacions amb Meriton” (163, 2 i 2) i també el de “liderar o organitzar protestes” (164, 3 i 0). Una majoria amplíssima i contundent en tots els punts proposats. La realitat és que la tònica general en tots els discursos de les penyes que van assistir-hi de manera presencial va ser carregar contra Meriton amb molta duresa. La cita, que va durar moltes hores, va començar passades les 17.30 hores, quan van començar a congregar-se penyistes a la Petxina. Mentre esperaven l’arribada de la resta, es van començar a generar rogles d’aficionats parlant sobre la delicada situació del València CF. La preocupació i la por estan a flor de pell en les penyes i així ho expressaven en les seues converses. La posició de l’equip en la taula, la devaluació que ha experimentat en els últims anys i el destí gris que li auguren al club en mans de Peter Lim per la seua gestió. Va haver-hi 178 penyes (86 presencials i 92 delegades) en l’assemblea que suposa la ruptura de les penyes amb Lim.