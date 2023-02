El magistrat que va ser investigat per suborn decideix abstindre’s del judici a Zaplana

El magistrat de la Secció Quarta de l’Audiència de València, José Manuel Megía Carmona, que havia sigut designat ponent de la sentència del cas Erial que jutjarà Eduardo Zaplana i catorze persones més, ha comunicat per escrit als seus companys del tribunal la seua decisió d’abstindre’s de participar en la vista oral, segons ha pogut saber Levante-EMV de fonts coneixedores dels fets.

Es tracta del magistrat que va ser investigat entre 1996 i 1999 pels presumptes delictes de suborn, estafa i tràfic d’influències, després de la denúncia presentada per l’advocat penalista Vicente Grima. La denúncia va començar a investigar-la el Jutjat d’Instrucció 19 de València en 1996 i va acabar instruint-la, i arxivant-la en 1999, el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).

L’origen d’aquest conflicte, que s’ha mantingut viu entre denunciant i denunciat durant vint-i-set anys, va estar en la proposta que un empresari va transmetre a un client de Grima, que anava a ser jutjat en la Secció Quarta de l’Audiència de València, on ja ocupava una plaça de magistrat José Manuel Megía Carmona en els anys 90. La proposta consistia en la “imposició d’una pena de cinc anys si no s’avenia a pagar diners, i en aquest cas es rebaixaria aquesta pena a raó d’un milió de pessetes per cada any”, segons consta en una interlocutòria del procediment.

Altres indicis que es van recaptar en la instrucció també apuntaven al cobrament de presumptes obsequis “a canvi de retardar o agilitzar expedients o recursos d’indults i l’execució de condemnes, en funció dels presumptes pagaments acordats”, presumptament pel magistrat de la Secció Quarta de l’Audiència de València. La causa va ser finalment sobreseguda provisionalment pel magistrat del TSJCV que va instruir les diligències, José Flors, i a petició de la Fiscalia Superior, perquè “els indicis no estaven degudament justificats”. Una decisió ratificada en 1999 per la Sala Civil i Penal del TSJCV.

El magistrat que va ser investigat es va quedar sol en la instrucció, ja que dels dos empresaris imputats al costat d’ell, un va morir i l’altre va fugir de la justícia a l’estranger. En la causa van exercir l’acusació el lletrat Vicente Grima i el Col·legi d’Advocats de València.

L’advocat i el magistrat han tornat a trobar-se en el cas Erial, on el lletrat defensa l’empresari Vicente Cotino. El penalista havia manifestat que el magistrat Megía Carmona havia d’abstindre’s de participar en el cas Erial, com ha succeït en una vintena de casos en els quals han coincidit les últimes dues dècades. Una petició a la qual s’havia resistit fins ara el magistrat, que pot jubilar-se a partir del pròxim mes de març, en complir 70 anys.

La decisió d’abstindre’s haurà de ser ara acceptada pels companys de la Secció Quarta de l’Audiència de València en un tràmit intern. Els altres quatre components de la secció hauran ara de decidir qui conforma el tribunal que jutjarà el cas Erial i que, segons fonts judicials, presidirà el president de la Secció Quarta, Pedro Castellano. I triar ponent de la sentència del judici, per al qual encara no hi ha una data prevista.

Precisament ahir, la Secció Quarta de l’Audiència de València havia notificat a les parts del cas Erial una diligència d’ordenació per la qual incorporava l’últim escrit de l’advocat Vicente Grima, que instava a l’abstenció del magistrat perquè les defenses i l’acusació al·legaren sobre aquesta petició.