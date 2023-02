Obert el termini per a participar en la XLII edició dels Premis Vila de Catarroja

L’Ajuntament de Catarroja ha obert el termini per a participar en la 42a edició dels Premis Vila de Catarroja, un certamen que guardona les millors aportacions a la cultura des de diversos vessants. Enguany, els premis recullen diferents modalitats de poesia, narrativa juvenil i literatura infantil.

“Podem dir que Catarroja s’ha convertit en una referència cultural, consolidada fa temps, amb els Premis Vila de Catarroja i amb diferents activitats que permeten a la ciutadania local i a la comarca accedir a un ampli ventall de possibilitats d’alt nivell sense haver d’anar a València, un luxe en el qual treballem dia a dia per continuar creixent”, afirma Jesús Monzó, alcalde de Catarroja. “Ens trobem amb una nova i il·lusionant edició dels Premis Vila, perquè impulsar la cultura sempre és un acte d’emocions i, també, d’energia per a una societat que necessita que els seus referents culturals troben un espai com el que obrim ací a Catarroja”, ha manifestat Dolors Gimeno, regidora de Cultura de Catarroja.

Com és habitual des de fa ja tres anys, les inscripcions per a participar en els Premis Vila de Catarroja s’efectuaran en la plataforma www.mundoarti.com, fins al 24 d’abril. Per a qui hi vulga participar, les bases dels XLII Premis Vila de Catarroja estan ja publicades i es poden consultar en el web https://www.catarroja.es/va/pagina/xlii-premis-vila-catarroja. En el cas de necessitar més informació, es pot contactar amb el Servei de Cultura de l’Ajuntament de Catarroja, en el 961 261 301 o per correu electrònic (llsendra@catarroja.es o ssanchez@catarroja.es).

Premis

Quant als premis, en l’apartat literari i amb el patrocini de Perifèric Edicions, es convoca el XXIX Premi Benvingut Oliver de Poesia de Temàtica Lliure, amb un premi de 4.500 €, i la publicació del llibre guanyador per part de Perifèric Edicions. El Premi Benvingut Oliver de Narrativa Juvenil, que enguany compleix 17 edicions i que compta amb el patrocini de Perifèric Edicions i Florida Universitària, tindrà un premi de 3.000 €, a més de la publicació del llibre guanyador per part de Perifèric Edicions. Finalment, enguany també tindrà lloc la quarta edició del Premi Benvingut Oliver de Literatura Infantil, que comptarà amb un premi únic de 3.000 € i la publicació del llibre guanyador per part de Perifèric Edicions.