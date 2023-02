Quasi tres mesos d’espera per a operar-se, quatre si és per a una pròtesi de maluc

Qui estiga pendent d’entrar a quiròfan per a operar-se d’una cosa no urgent (unes varius, uns galindons o unes cataractes) “només” haurà d’esperar de mitjana 87 dies, quasi tres mesos. En aquesta tessitura estaven, aquest passat mes de gener, 67.158 valencians. Aquestes són les últimes dades oferides per la Conselleria de Sanitat de la llista d’espera quirúrgica, un indicatiu que li segueix la pista a la demora per a intervindre’s en la pública i que dona una idea de la major o menor congestió del sistema hospitalari.

Els 87 dies d’espera de gener estan per damunt del desitjable, però són una de les millors dades que el sistema públic valencià ha tingut en els últims mesos després de la parada de quiròfans obligada per la pandèmia de covid, que oficialment va arribar a 229 dies. Així, s’ha millorat un dia respecte a desembre i 16 respecte a l’any passat, i, de fet, es torna a la situació que es vivia fa tres anys. Just abans de la pandèmia, el gener de 2020, la llista d’espera estava també en 86 dies, encara que ara hi ha 7.000 valencians més esperant.

Aquests quasi tres mesos d’espera es disparen, però, quan es parla d’unes certes intervencions com les pròtesis de maluc. Per a aquesta intervenció traumatològica, cal esperar, de mitjana, 119 dies, encara que hi ha pocs pacients, 346 segons les xifres de la Conselleria. També l’espera per a una pròtesi de genoll és més llarga (116 dies) o 96 per a les artroscòpies.

De fet, la demora en traumatologia està per damunt de la mitjana, ja que l’especialitat té una espera de 101 dies, i, a més, és la que més pacients té pendents d’intervindre: quasi 18.000 valencians. El mateix passa amb altres especialitats que estan més embossades: cirurgia plàstica té una mitjana de 152 dies d’espera i 141 en neurocirurgia, encara que, això sí, amb un volum de persones esperant molt inferior. L’altra especialitat que més pacients té és oftalmologia, amb 16.547 pacients en espera. Ací, l’espera està en 66 dies, un més que al desembre.

La Fe, el General d’Alacant i el de València, els hospitals amb més llista d’espera

Aquestes dades són, a més, sempre mitjanes, ja que si baixem a veure la situació per cadascun dels departaments de salut, hi ha hospitals que estan en una situació millor i altres pitjor. És el cas de l’Hospital Provincial de Castelló, La Fe, el General d’Alacant Doctor Balmis, el General de València o el d’Alacant-Sant Joan. Són els cinc centres que fan augmentar la mitjana de 87 dies d’espera. Al Provincial de Castelló, la mitjana és de 138 dies; a La Fe és de 114 dies i de 113 al General d’Alacant. Per darrere, el General de València, amb 111 dies d’espera, i Sant Joan, amb 107.

Per contra, on estan millor és a l’hospital de Manises, amb 39 dies de demora, a Gandia, amb 44, o a Elx-Crevillent, amb 48.

Amb tot, des de Sanitat han destacat la millora de les àrees de salut respecte a l’any passat. Segons assenyalen, la disminució en el temps d’espera “s’aprecia pràcticament en tots els departaments de salut i és significativa en el d’Alcoi (-74 dies), Sant Joan (-60), Alacant (-48), la Plana (-42), Vinaròs (-32), València-Hospital General (-27) o Xàtiva-Ontinyent (-21)”.

Ajuda extra per a millorar els temps

La Conselleria de Sanitat està fent un esforç extra per moderar els temps d’aquesta llista d’espera, després del colp que han suposat les diferents onades de covid, recorrent a tots els recursos disponibles. Des de 2021 ha duplicat el volum d’operacions que està enviant a la privada a través de l’anomenat pla de xoc, però també s’estan fent més operacions en la pública fora d’horari (autoconcert). Per a tots dos programes, Sanitat ha augmentat significativament el pressupost per a enguany.

Segons ha informat Sanitat, al gener es van enviar a clíniques privades 3.928 operacions i es van fer per autoconcert 3.838 intervencions. A més, la Conselleria ha pres mesures excepcionals com permetre als pacients que decidisquen si anar-se’n al pla de xoc des del primer dia que entren en llista d’espera sense esperar els dos mesos corresponents fins ara.