La rehabilitació de la muralla islàmica i projecte estrela de Ribó acaba en els jutjats

Els treballs de rehabilitació de la muralla islàmica que es duen a terme a la plaça de l’Àngel, projecte estrela de recuperació del patrimoni històric de la leegislatura actual de la Regidoria de Cultura de l’Ajuntament de València i del Govern de Joan Ribó, que fa més de mig any que estan parats, han acabat finalment en els jutjats. L’empresa contractista (CYR Proyectos y Servicios-YSC) va presentar, l’agost passat, un recurs al Jutjat Contenciós-Administratiu 1 contra els acords de l’Ajuntament de València que denegaven a la contractista la sol·licitud de paralitzar les obres i realitzar un modificat del projecte i la corresponent revisió de preus davant de l’aparició de troballes arqueològiques imprevistes i l’encariment de les matèries primeres per la guerra d’Ucraïna. El jutjat va requerir, el mes de setembre passat, a la Regidoria de Patrimoni i Recursos Culturals l’expedient del projecte, que ja ha sigut remés pel consistori.

El Servei de Patrimoni Històric i Artístic de l’Ajuntament va rebutjar, en els acords impugnats pel contractista, la petició d’aquest de paralitzar l’obra, assegurant que “la major part dels retards” són responsabilitat de l’empresa adjudicatària de les obres i que no hi ha cap justificació per a presentar un pla adaptat dels treballs ajustat a aquests retards. La direcció d’obra accepta la possibilitat que es facen “noves millores en el projecte i que aquestes es tramiten mitjançant una modificació d’aquest”, i, en aquest cas, podria acceptar-se “la suspensió parcial de les obres en els àmbits estrictament afectats per aquesta modificació”, no en la resta.

“L’actuació poc diligent del contractista”

El Servei de Patrimoni Històric i Artístic addueix que “les demores produïdes no es corresponen a causes imprevistes o sobrevingudes, sinó a l’actuació poc diligent del contractista”. L’Ajuntament tampoc ha acceptat el pagament al contractista de l’obra executada, com li ha reclamat l’empresa, i els ajustos als preus actuals de les matèries primeres, disparats per la guerra d’Ucraïna. El consistori, com va informar aquest diari, admet que es “modifique el projecte dins dels límits indicats en la llei i seguint el procediment establit per a la determinació dels preus nous en la legislació vigent”. Fonts de la delegació de Gloria Tello assenyalen com una de les causes que al contractista no li quadren els números i veja que l’obra no li genera beneficis que ajustara massa el preu oferit en la licitació, que es va adjudicar per 2,7 milions d’euros enfront dels 3,4 milions del pressupost base de licitació.

L’Ajuntament ha imposat penalitzacions a l’empresa per l’incompliment dels terminis, que fan perillar, a més, les ajudes de la Generalitat (Pla d’inversió productiva o antic Pla Confiança) al projecte.

Encara que la rehabilitació de la muralla islàmica ha acabat finalment en els jutjats, la Regidoria de Cultura, amb Gloria Tello al capdavant, busca una solució per a poder reprendre la intervenció acudint a una nova contractació per a acabar l’obra. Cultura va haver de requerir la contractista, el setembre passat, perquè protegira de la intempèrie les restes del recinte fortificat.

Les restes arqueològiques de la muralla, que l’excavació arqueològica duta a terme va deixar al nu, estan tapades amb lones i plàstics, alguns ja trencats, i apuntalats en les zones més vulnerables, com el “vall cobert”. La rehabilitació de la muralla del segle XI, que va arrancar el març de 2021 i havia d’estar acabada el juny de l’any passat, fa més de sis mesos que està parada. Tal com va informar aquest diari, les obres de la primera intervenció de l’ambiciós pla de la muralla del Carme, aprovat i sense executar des de 2006, encara no tenen data de represa. Els veïns de l’entorn estan preocupats per la deterioració del monument.