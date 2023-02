Primer cap de setmana faller amb la Crida i la primera mascletà

La ciutat de València ja fa olor de Falles i de festa. Encara que els monuments continuen en els tallers, la veritat és que la ciutat pràcticament està en Falles. L’últim cap de setmana de febrer suposa, de fet, l’inici de les festes falleres amb la celebració de la primera mascletà i la tradicional Crida.

Tot està a punt i sembla que l’oratge permetrà un inici de la festa en gran amb temperatures primaverals durant tot el cap de setmana.

Horari de la Crida 2023

Diumenge se celebra un dels dies marcats en el programa faller, la Crida de Falles. La Crida de les Falles 2023 se celebrarà aquest pròxim diumenge, 26 de febrer, i estarà presidida per les falleres majors de València, Laura Mengó i Paula Nieto. L’acte començarà a les 19.00 hores a les torres de Serrans, com és tradicional. A les set de la vesprada està previst que comence i, després de la intervenció de les falleres majors de València, l’acte finalitzarà amb un espectacle pirotècnic que servirà per a obrir boca del que ens espera en tot just uns dies, quan comencen les mascletaes i els castells de focs artificials.

Primera mascletà de les Falles 2023

La primera mascletà es dispararà aquest cap de setmana, diumenge, a les 14.00 hores, a la plaça de l’Ajuntament. La pirotècnia encarregada d’aquesta disparada és Pirotècnia Valenciana. Com cada any, Levante-EMV t’oferirà la possibilitat de veure en directe la mascletà del dia, així com de reviure-la en vídeo.

Per a les Falles 2023 s’han programat 26 mascletaes, que es dispararan de nou en el seu lloc habitual, la plaça de l’Ajuntament de València, així com espectacles nocturns als barris.

Abans de la mascletà, el matí de diumenge vindrà marcat per la despertà infantil i la macrodespertà a partir de les 7.15 del matí.

Programació del 26 de febrer

06.30 h. A Sant Joan de l’Hospital, pregària a Santa Bàrbara per les falleres majors de València i corts d’honor

07.15 h. Despertà infantil

07.30 h. Macrodespertà

Final pirotècnic a la plaça i, a continuació, desdejuni faller per a tots els participants

12.00 h. Entrada de bandes de Música i, en acabant, davant de l’ajuntament, interpretació conjunta

14.00 h. Mascletà a la plaça de l’Ajuntament

19.00 h. Des de les torres de Serrans, Crida. En acabant, espectacle pirotècnic