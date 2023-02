Augmenta un 26 % l’interés internacional per les Falles

Cada vegada són més els viatgers de tots els llocs del món que volen gaudir en primera persona d’una de les festivitats més populars del nostre país, considerades patrimoni cultural immaterial de la humanitat per la UNESCO des de 2016. Així ho demostren les dades associades a Kayak, un motor de cerca de vols, hotels i cotxes de lloguer.

Natalia Díez-Rivas, directora comercial de l’empresa a Europa, assenyala que “les cerques internacionals de vols a la ciutat de València, per a la setmana gran de les Falles, mostren un augment d’un 26 % respecte a l’any anterior, així com les cerques d’hotel, que registren un increment d’aproximadament un 51 %”.

Interés per nacionalitats

Segons les dades de Kayak, els italians són els que més ganes tenen de visitar la ciutat del Túria en la seua setmana gran en comparació amb l’any passat —amb un increment d’un 132 % en cerca de vols—, seguits dels americans (+96 %) i els polonesos (+94 %).

Els espanyols també tenen ganes d’anar a les Falles enguany, amb prop d’un 50 % més de cerques de vols en comparació amb l’any passat. No obstant això, gràcies a la bona connectivitat de València amb diferents ciutats d’Espanya, el tren o, fins i tot, el lloguer de vehicles poden ser algunes de les opcions preferides per a viatjar per a molts residents d’altres comunitats autònomes.

Pujada de preus

No obstant això, visitar la ciutat de València en aquestes dates pot resultar més car que l’any passat. La directora comercial de Kayak afirma: “En línia amb l’increment general del preu dels viatges en 2023, les cerques actuals revelen un increment aproximadament d’un 34 % en els preus dels vols a València la setmana gran de les Falles, en comparació amb els de l’any passat. En el cas de les estades hoteleres, l’increment sembla ser un poc inferior, d’acord amb les cerques actuals, amb una pujada sobre un 23 %” en comparació amb 2022.

Els valencians ja es preparen per al que s’intueix que serà l’any en què es començaran a recuperar les xifres de turisme anteriors a la pandèmia.