Donen d’alta el pacient en el qual es va descartar un contagi pel virus de Marburg

El jove de 34 anys que estava ingressat a La Fe i en el qual es va descartar, dissabte, un contagi per virus de Marburg ha rebut l’alta. Així ho acaba de confirmar la Conselleria de Sanitat en un comunicat.

La millora de l’estat de salut d’aquest pacient ha fet possible que rebera l’alta, tal com aquest diumenge havia avançat el conseller de Sanitat, Miguel Mínguez. El responsable de Sanitat ja va avançar, ahir, diumenge, que el pacient estava responent “perfectament” al tractament que se li va aplicar des del moment en el qual va ingressar al centre hospitalari i que prompte podria rebre l’alta. “Per a nosaltres, després del test que se li va fer ahir, juntament amb d’altres diferents, aquest pacient pot rebre l’alta”.

Sanitat va activar el protocol (acabat d’aprovar pel Ministeri de Sanitat) davant d’un possible contagi per aquest perillós virus, després de comprovar que el jove presentava símptomes compatibles amb aquesta febre hemorràgica greu, similar a l’ebola i amb una alta taxa de mortalitat, i que havia estat recentment a Guinea Equatorial, on s’ha declarat un brot a la província Kie Ntem, en la zona limítrofa amb el Camerun i Gabon. També les dates de quan es podria haver produït el contagi i la incubació de la malaltia (que va dels cinc als deu dies de mitjana) quadraven.

Sense segona prova

Mínguez va aclarir, també diumenge, l’altre gran dubte referent a aquest cas sospitós que va ser descartat: si faria falta fer-li una segona prova després de la que es va enviar divendres a l’Institut de Salut Carles III perquè l’analitzara. Segons el conseller, no anava a fer falta confirmar el negatiu: “No necessita un segon test”, va assegurar.

El protocol que dijous passat va aprovar el Ministeri de Sanitat davant de possibles casos de virus de Marburg estableix que sí que cal fer dos tests, però només en dos casos concrets. Si la primera mostra per analitzar es va prendre “en les primeres 48 hores des de l’inici dels símptomes i va ser negativa”, ja que el virus pot tardar a detectar-se “fins tres dies després de l’inici dels símptomes”, o quan el cas que s’està investigant és una exposició d’alt risc.

A preguntes sobre aquest tema, fonts de la Conselleria de Sanitat no han concretat en quin moment des de l’inici de símptomes se li va prendre la mostra al jove de 34 anys, però cal recordar que, abans del seu ingrés en una unitat d’alt aïllament a La Fe, el jove havia sigut tractat en un hospital privat, el qual va derivar-lo a La Fe.

Relacions “estretes” amb Guinea Equatorial

El protocol davant del virus de Marburg que la Conselleria de Sanitat va activar divendres havia sigut aprovat per la Comissió de Salut Pública del Ministeri de Sanitat a penes un dia abans. El brot de Guinea Equatorial no és el primer que es detecta a Àfrica des que, en 1976, es va identificar la malaltia, ja que en aquests quasi 50 anys s’han registrat diversos brots esporàdics a Uganda, República Democràtica del Congo i Angola, “amb uns 600 casos”.

El motiu pel qual el Ministeri ha decidit ara tindre un protocol propi davant d’aquesta malaltia cal buscar-lo en les “estretes relacions” que Espanya manté amb la seua excolònia, “tant econòmiques com en cooperació al desenvolupament”, i, a més, hi ha “vols directes amb el país”, la qual cosa aplana el camí al fet que el virus entre a Espanya, ja que l’arribada de viatgers infectats és “la ruta més probable d’introducció del virus de Marburg a Espanya”, segons el Ministeri de Sanitat.