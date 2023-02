-4,1 graus, la temperatura més baixa a València

El matí de dilluns ha sigut un dels més gèlids de l’hivern, a causa de la nova onada de fred a València. La mínima més baixa a la província de València ha tingut lloc a Utiel, on els termòmetres han arribat a -4,1 graus. Seguidament, 2,1 a Llíria; 2,2 a Xàtiva; 2,9 a Polinyà del Xúquer; 3,3 a Manises; 3,5 a València, i 4,3 a Miramar.

A les comarques del sud, les mínimes han sigut de 0,7 graus a Alcoi; 1,3 al Pinós; 4,6 a l’Altet; 4,7 a Xàbia, i 4,9 a Alacant, segons les dades de l’Agència Estatal de Meteorologia.

L’alerta ha quedat activada durant aquest dilluns per temperatures d’entre 4 i 6 graus sota zero i que podrien baixar de -8 graus al Racó d’Ademús, segons l’Agència Estatal de Meteorologia.

La nit de dimarts també s’activarà l’avís groc per temperatures baixes —de fins a 6 graus sota zero— en l’interior de les províncies de València i Alacant, per vents del nord-oest de fins a 80 quilòmetres per hora en l’interior i el litoral nord de Castelló, i per fenòmens costaners en la cosa nord castellonenca.

Durant la passada matinada també s’han registrat, a la província de Castelló, temperatures de 7,4 graus sota zero a Vilafranca del Cid; -6,2 a Morella; i 3,4 a la capital castellonenca.

El vent deixa sensacions tèrmiques de fins a -20 graus

El vent fort del nord-oest que bufa en zones de l’interior nord de Castelló, on aquesta matinada les ratxes han fregat els 80 quilòmetres per hora, està deixant sensacions tèrmiques d’entre 15 i 20 graus sota zero, segons l’Agència Estatal de Meteorologia (Aemet) i Emergències de la Generalitat.

Durant la passada matinada, segons Emergències, s’han registrat ratxes màximes de 82 quilòmetres per hora a l’aeroport de València; de 79 km/h a la Pobla de Benifassà (Castelló); 78 km/h a Vilafranca del Cid (Castelló), 60 km/h a Morella, o 51 km/h a Utiel.

Les temperatures mínimes en l’interior nord de la província de Castelló han sigut de -8,6 graus a Castellfort; 7,4 graus sota zero a Vilafranca del Cid; -6,2 a Morella; i 3,4 a la capital castellonenca.

En zones del litoral, on les temperatures mínimes han sigut d’entre 3 i 4 graus, el vent també ha deixat sensacions tèrmiques pròximes a 0, sobretot en zones obertes i ben exposades al vent de nord-oest de València i Castelló i un poc allunyades de la mar.