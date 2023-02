Les protestes contra Peter Lim continuen. Només un dia després del 25-F a l’avinguda de Suècia i a Mestalla, desenes de persones van acudir a la plaça de la Mare de Déu de València, enfront del Palau de la Generalitat, per a protestar sota el lema “Valencians, dignitat, sí”, en una concentració organitzada per l’Associació de Juristes Valencians. Va ser un “sí” a exigir un finançament just, al reconeixement del dret valencià i a l’avanç del corredor mediterrani, així com per a oposar-se a la situació del transvasament Tajo-Segura, al servei de Rodalia i, per descomptat, a la caòtica gestió de Meriton Holdings al capdavant del València. La ciutat va dir “no” al màxim accionista del club.

Libertad VCF es va citar a la plaça de la Mare de Déu per a denunciar la situació crítica del club, demanar “respecte” als valencianistes i exigir l’eixida del màxim accionista. “Els valencians mereixem un respecte. Respecte que, en el cas del València CF, no s’ha tingut. No oblidem que, en 1992, el club va ser convertit, contra la seua voluntat, en societat anònima esportiva. Llavors, molts ací érem adolescents o molt joves. No vam poder defensar-nos-en. Ens van robar el València amb una llei injusta que, en altres pobles, no es van atrevir a aplicar. És per aquell excés que hui paguem més penitència que ningú. Vivim en un estat de dret i això ens obliga a lluitar pel que creiem que és just. I és de justícia recuperar el València per als valencianistes que veritablement l’estimem”, va dir el vicepresident de Libertad, David Núñez.

L’associació va demanar “unitat” i lluitar per un “emblema i exponent de la cultura valenciana al món” com és el València. “És hora d’unir-nos com a poble. Hem perdut massa drets per la nostra desunió. Alguns, com el dret civil valencià, des de 1707. Més de tres-cents anys i poc després ens hem unit per a recuperar-lo. Fins quan ens permetrem com a societat ser menys que ningú? Finançament, banca, el corredor mediterrani, el transvasament per a la nostra agricultura i, ara, el nostre club de futbol, que ha sigut emblema i exponent de la cultura valenciana al món. Per això, toca defensar el que és nostre i toca dir amb contundència: ‘Peter, ves-te’n ja!’, valencians en peu alcem-nos, amunt València!”, va finalitzar entre aplaudiments. L’acte va comptar, entre altres, amb la presència de Joan Ribó, Sandra Gómez, Joan Baldoví, Rosa Medel, Enric Morera i José Ramón Xirivella, el president de Juristes Valencians.