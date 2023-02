Normalitat en el primer dia de les ITV públiques

Una transició amb normalitat. Així defineix un portaveu de l’organització d’empreses de la inspecció tècnica de vehicles (ITV) de la Comunitat Valenciana el primer dia en què deu de les estacions de l’autonomia han passat a operar des de l’ésser públic. Des d’UGT-PV també assenyalen que la jornada transcorre sense incidents ressenyables.

Des de la patronal asseguren que les empreses de les estacions que des de dissabte han passat a formar part de la societat pública que gestiona des d’ara les ITV —les restants ho faran el 4 de març— “han cooperat fins on han pogut arribar”, però que, en línies generals, els problemes que han sorgit han sigut “menors”. Una d’aquestes qüestions és que la firma de la Generalitat “no té la certificació per a calibrar el taxímetre del taxi”. Les ITV ja públiques són les d’Ontinyent, Xàtiva, Ondara, Benidorm, Alcoi, Villena, Utiel, Vinaròs, Gandia i Torrevieja.

Treballadors

En UGT corroboren que ha sigut una jornada sense incidències a ressenyar. En concret, a Gandia, “tot bé”, encara que, en algunes de les altres estacions, s’ha registrat algun problema “informàtic” que ha fet que el procés vaja més lentament, encara que en algunes ITV que han mantingut el sistema anterior “no hi ha hagut res”, asseguren fonts del sindicat, que afigen que es tracta d’una situació normal en el procés d’adaptació. I és que els treballadors i les instal·lacions, excepte el sistema informàtic, “són els mateixos d’abans”, motiu pel qual “l’usuari a penes ha notat el canvi”. En aquesta central afirmen que hi ha satisfacció entre les plantilles per passar al sector públic, “que mai degué privatitzar-se”.