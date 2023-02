Ontinyent lamenta la mort de l’agricultor Vicente Gironés per un accident de tractor

Un accident. Un fatal desenllaç. La localitat d’Ontinyent lamenta la defunció de l’agricultor Vicente Gironés, molt conegut al municipi, en un accident amb el seu tractor que va tindre lloc dissabte passat. El 112 va mobilitzar, cap a les 11 del matí, els serveis d’emergència després de rebre una telefonada. En l’alerta es confirmava la presència “d’un home atrapat després d’una bolcada de tractor” i ja informaven de la necessitat de comptar amb serveis sanitaris perquè la víctima es trobava “conscient, però en mal estat”.

Policia Local, Guàrdia Civil, una ambulància del SAMU i bombers es van traslladar fins a la finca, emplaçada al Camí dels Caputxins de la capital de la Vall d’Albaida. Una vegada en el lloc dels fets, els mitjans sanitaris no van poder fer res per salvar la vida de la víctima.

Vicente Gironés, de 81 anys, era molt estimat a Ontinyent. Així, en xarxes socials s’han compartit diversos escrits per a lamentar els fets. Apunten que residia al barri del Llombo. Juntament amb el seu germà Pepe, era conegut com els germans Sabateta i cuidaven cabres i ovelles. Va dedicar tota la seua vida al camp. Les mostres de condolença s’han succeït durant els últims dies i la família ha volgut agrair els missatges de suport: “Gràcies per les paraules de part de tota la família i especialment de l’oncle Pepe, que el trobarà molt a faltar, però pensarà que ja gaudeix de la vida eterna i dels seus pares”, escriu una de les seues acostades en la xarxa social Facebook.