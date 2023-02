Els pisos nous cauen a la meitat en l’àrea metropolitana per la falta de sòl

La falta de sòl desenvolupat per a construir habitatges ha provocat l’enfonsament de la promoció d’obra nova en l’àrea metropolitana de la capital del Túria, segons alerten els promotors valencians. L’oferta de pisos d’obra nova ha caigut a la meitat en les poblacions que envolten la ciutat de València, segons revela l’últim informe de la Càtedra Observatori de l’Habitatge de la Universitat Politècnica de València. L’enfonsament de l’oferta per l’encariment dels solars i la pujada del cost de les matèries primeres i el finançament ha provocat increments del preu dels immobles nous del 49 % en l’últim any a l’Horta Nord. L’augment de preus en l’àrea metropolitana es produeix en un moment en el qual ha crescut la demanda de les famílies davant de la impossibilitat econòmica de comprar un habitatge a la capital del Túria (on també escasseja el sòl finalista).

A la ciutat de València, el nombre de pisos d’obra nova en el mercat també ha baixat un 25 % entre el quart trimestre de 2021 i el mateix període de 2022, segons les dades de l’Observatori de la UPV. L’anàlisi precisa que els pisos d’obra nova estan a 4.325 euros el metre quadrat al districte de l’Eixample, a 3.927 euros a Ciutat Vella, a 3.918 euros a Algirós, a 3.288 euros a Extramurs, a 3.326 euros a Campanar i a 2.939 euros a Benicalap. El cost dels pisos d’obra nova ha pujat un 26 % en l’últim any a la capital del Túria.

El Col·legi d’Agents de la Propietat Immobiliària (API) de València subratlla que els pisos en les localitats que envolten València són més econòmics, situació que està provocant el desplaçament de la demanda. “Els costos de construcció són els mateixos, però el preu del sòl és molt més baix en l’àrea metropolitana”, recorda Vicente Díez, portaveu del Col·legi d’API de València.

No obstant això, en l’últim any, els preus dels pisos d’obra nova han començat a disparar-se en el cinturó que envolta la capital del Túria. Els valors mitjans dels immobles d’obra nova a l’Horta Nord es van incrementar un 49 % i el cost mitjà de l’habitatge s’ha situat en 2.485 euros el metre quadrat, enfront dels 2.964 euros el metre quadrat que valen a València.

El Puig és el municipi amb els preus de venda d’obra nova més cars, amb una mitjana de 3.323 euros el metre quadrat. En altres localitats de l’Horta Nord, el preu cau sensiblement, com és el cas de Foios, amb un cost mitjà dels pisos recentment construïts de 1.724 euros el metre quadrat. A Tavernes Blanques (que confronta amb València), el cost dels immobles d’obra nova està en 1.959 euros el metre quadrat, amb una caiguda de l’oferta disponible del 62 %. Paterna és la localitat de l’Horta Nord amb més activitat immobiliària. La construcció de les noves promocions es concentra fonamentalment en el centre i en els barris d’Alborgi i la Canyada. En comparació amb fa un any, el valor mitjà dels habitatges s’ha incrementat un 22 %. La Càtedra de l’Observatori de l’Habitatge de la UPV destaca que, “a causa de la proximitat entre la zona centre de Paterna i el barri de Sant Pau de València, la localitat continua consolidant-se com una opció competitiva fora de la capital del Túria, amb ofertes d’habitatges fins a un 45 % més barates”.

A l’Horta Sud, l’oferta de cases noves en venda ha caigut un 75 % a Torrent (on s’han incrementat les promocions d’edificis de pisos de lloguer). El cost de l’habitatge a Torrent s’ha incrementat un 29 % en l’últim any i el preu mitjà del metre quadrat dels pisos nous ha arribat als 2.069 euros. A Mislata, l’activitat promotora ha caigut un 56 % i els preus han pujat un 24 % en l’últim any. Aquests municipis tenen un major desenvolupament immobiliari en comparació a la resta de l’àrea metropolitana. Això es deu, segons l’Observatori de l’Habitatge de la UPV, “als preus competitius i a la connexió” amb el centre de València per metro.

“Hem viscut dels plans parcials de fa 15 anys”

Els promotors insisteixen que no tenen suficient sòl a punt per a construir a la capital del Túria i en l’àrea metropolitana de València. “Hem viscut dels plans parcials de fa quinze anys i el sòl s’ha esgotat. La situació és molt complicada. Les grans immobiliàries no compleixen els seus objectius de promoció perquè no hi ha solars”, adverteix un promotor valencià amb projectes en marxa en els municipis confrontants a València.