La inflació torna a pujar al febrer per segon mes i arriba al 6,1 %

La taxa d'inflació va tornar a pujar al febrer per segon mes consecutiu i es va situar en el 6,1 %, dues dècimes per damunt de la dada de gener (5,9 %) i quatre més que al desembre (5,7 %), segons la dada de l'IPC avançat que ha publicat l'Institut Nacional d'Estadística (INE). En el seu segon mes d'aplicació de la rebaixa de l'IVA d'una àmplia cistella d'aliments, la inflació no ha aconseguit al febrer reprendre la baixada que havia emprés a l'agost -després d'haver tocat sostre al juliol, amb una taxa del 10,8 % i que va quedar interrompuda al gener, quan es va anotar una pujada anual dels preus del 5,9 % impulsada per la retirada de la bonificació de 20 cèntims per litre de carburant.

En relació al mes de gener, la taxa mensual de l'Índex de Preus de Consum (IPC) va anotar una pujada de l'1 %, que deixa en el 6,1 % la taxa anual, en espera que l'INE publique la seua dada definitiva el pròxim 14 de març. L'anomenada inflació subjacent, que n'exclou els preus més volàtils d'aliments no elaborats i energia, també escala dues dècimes, del 7,5 % al 7,7 %. Segons l'INE, aquesta evolució de les dades és perquè els preus de l'electricitat han pujat al febrer, davant del descens registrat en el mateix mes de 2022, i perquè els aliments i les begudes no alcohòliques han pujat més que llavors, malgrat la rebaixa de l'IVA per a una sèrie de productes frescos i elaborats que va entrar en vigor l'1 de gener. En sentit contrari, destaca la baixada dels preus dels carburants i lubrificants, els quals van augmentar el febrer de 2022, i del transport combinat de passatgers, davant de l'estabilitat de l'any anterior. De fet, des de l'1 de febrer s'aplica una rebaixa del 100 % en un total de 77 línies d'autobusos interurbans que fan recorreguts de mitjana distància en carreteres de titularitat estatal. Anticipant, potser, el que podria ser una mala dada del mes de febrer, la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, va valorar ahir que el Govern està adoptant mesures per a esmortir l'efecte de la inflació sobre els ciutadans, per un import que va xifrar en 45.000 milions, i que aquestes decisions encara tenen recorregut per a contribuir a moderar l'escalada dels preus. En tot cas, Calviño va assenyalar que la competència de política econòmica per a actuar sobre la inflació resideix en el Banc Central Europeu (BCE) a través de les eines de la política monetària. La taxa d'inflació del 6,1 % encara se situa entre les més baixes de la UE, segons destaca el Ministeri d'Economia.