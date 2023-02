L'avís de l'AEMET a València per l'onada de fred polar que congela la Comunitat Valenciana

Semblava que la Comunitat Valenciana ja havia deixat arrere l'època hivernal i que era el moment de guardar abrics, bufandes i guants per a donar pas a les jaquetes d'entretemps. No obstant això, les càlides temperatures registrades durant les últimes setmanes s'han acabat, i des d'ahir els termòmetres s'han desplomat de manera sobtada amb l'arribada de Juliette.

L'Agència Estatal de Meteorologia (AEMET) ha comunicat que la jornada d'ahir, juntament amb la del passat 24 de gener (quan la Comunitat Valenciana va passar per l'última onada de fred que va deixar nevades en gran part del territori), han sigut les més gèlides de tot l'hivern en el territori valencià.

Junto con el 24 de enero, ayer fue el día más frío del invierno en la Comunitat Valenciana. A partir de hoy las temperaturas tienden a ir recuperándose progresivamente, aunque todavía el ambiente será invernal hasta el final de la semana. pic.twitter.com/lP1SeaT4Mz — AEMET_C. Valenciana (@AEMET_CValencia) 28 de febrero de 2023

Per aquest motiu, l'AEMET ha activat l'alerta groga en diversos punts de l'autonomia valenciana per la nova onada de fred, exactament al litoral nord de Castelló, Alacant i València, així com al litoral sud de València, a l'interior d'Alacant i a l'interior nord i sud de València.

Malgrat que s'espera que el dia més fred que es registre durant el temporal Juliette siga el d'ahir, durant tota la setmana els termòmetres continuaran marcant temperatures gèlides i per davall de zero en gran part de la Comunitat Valenciana.

En les pròximes hores l'AEMET ha activat l'alerta groga perquè s'esperen els següents fenòmens atmosfèrics en cadascun d'aquests territoris: